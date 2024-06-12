Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Какова цель необъявленного визита

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июня прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.
Главные тезисы
- Необъявленный визит президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию связан с обсуждением двусторонних отношений и сотрудничества между странами.
- Встреча Зеленского с высоким наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом также касалась подготовки к глобальному саммиту мира.
- Цель саммита — создать справедливые условия для будущих мирных переговоров и продемонстрировать важность мирных решений в современном мире.
Какова цель визита Зеленского в Саудовскую Аравию
Как рассказал Владимир Зеленский, во время своего визита он встретился с его высоким наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
По его словам, также была обсуждена подготовка к первому глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии.
Представители Саудовской Аравии не намерены участвовать в запланированном украинском мирном саммите в Швейцарии. Об этом стало известно из дипломатических источников в столице страны Эр-Рияди, пишет Bild. Причина решения правительства государства состоит в том, что Россия не примет участие в саммите 15 и 16 июня. Официального подтверждения этого решения не было.
Глобальный Саммит мира
Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международные организации. Китая и России не будет.
От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.
В офисе президента заявляли, что саммит посвятят разработке рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс. Киев пригласил все страны, которые поддерживают или не поддерживают Украину, чтобы услышать мнение каждого для завершения войны. Саммит выработает общую переговорную позицию, которую передадут России.
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