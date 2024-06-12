Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Какова цель необъявленного визита

Какова цель визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Как рассказал Владимир Зеленский, во время своего визита он встретился с его высоким наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предварительных договоренностей, результативное сотрудничество команд. Будем продолжать это. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, также была обсуждена подготовка к первому глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии.

Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира, — рассказал президент. Поделиться

Представители Саудовской Аравии не намерены участвовать в запланированном украинском мирном саммите в Швейцарии. Об этом стало известно из дипломатических источников в столице страны Эр-Рияди, пишет Bild. Причина решения правительства государства состоит в том, что Россия не примет участие в саммите 15 и 16 июня. Официального подтверждения этого решения не было.

Глобальный Саммит мира

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Украине свое участие подтвердили 107 стран и международные организации. Китая и России не будет.

От США будут вице-президент Камила Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко говорил, что задача Саммита — сформировать справедливые условия для дальнейших мирных переговоров с Россией, а также продемонстрировать всем, что в современном мире нельзя достигать целей войной.