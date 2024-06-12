Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Яка мета неоголошеного візиту

Президент України Володимир Зеленський 12 червня прибув з візитом до Саудівської Аравії.
Головні тези:
- Під час візиту до Саудівської Аравії Зеленський зустрівся з принцом і обговорив двосторонні відносини та підготовку до глобального Саміту миру.
- Україна висловила подяку Саудівській Аравії за підтримку та сподівається на подальшу співпрацю у мирних переговорах.
- На глобальному Саміті миру візьмуть участь понад 100 країн, у той час як Росія та Китай відмовилися від участі.
Яка мета візиту Зеленського до Саудівської Аравії
Як розповів Володимир Зеленський, під час свого візиту він зустрівся з його високістю спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
За його словами, також було обговорено підготовку до першого глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії.
Представники Саудівської Аравії не мають наміру брати участь у запланованому українському мирному саміті у Швейцарії. Про це стало відомо з дипломатичних джерел у столиці країни Ер-Ріяді, пише Bild. Причина рішення уряду держави полягає в тому, що Росія не візьме участь у саміті 15 і 16 червня. Офіційного підтвердження цього рішення не було немає.
Глобальний Саміт миру
Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і Росії не буде.
Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.
В Офісі президента заявляли, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни. Саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.
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