Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Яка мета неоголошеного візиту

Яка мета візиту Зеленського до Саудівської Аравії

Як розповів Володимир Зеленський, під час свого візиту він зустрівся з його високістю спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, також було обговорено підготовку до першого глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії.

Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Високості допомогти у швидшому відновленні миру, — розповів президент. Поширити

Представники Саудівської Аравії не мають наміру брати участь у запланованому українському мирному саміті у Швейцарії. Про це стало відомо з дипломатичних джерел у столиці країни Ер-Ріяді, пише Bild. Причина рішення уряду держави полягає в тому, що Росія не візьме участь у саміті 15 і 16 червня. Офіційного підтвердження цього рішення не було немає.

Глобальний Саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Україні свою участь підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китаю і Росії не буде.

Від США будуть віцепрезидент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко казав, що завдання Саміту — сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів з Росією, а також продемонструвати всім, що в сучасному світі не можна досягати цілей війною.