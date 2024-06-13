Зеленский встретится с Папой Римским во время саммита G7

В ходе саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск проведут двустороннюю встречу в итальянской Апулии.

Ватикан анонсировал встречу Папы Римского и Зеленского

Папу Римского пригласили на саммит "Большой семерки". Отметим, что Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече Большой семерки.

Уже завтра у него намечены двусторонние переговоры с гендиректором МВФ, президентами Украины и Франции, а также с премьером Канады.

После этого он выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Папа пообщается с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Канады Джастином Трюдо.

Отношение Папы Римского к войне РФ и Украины

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять "белый флаг".

СМИ получили в свое распоряжение запись интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI.

На записи есть фрагмент интервью, где понтифик отвечает на вопрос относительно того, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры, — сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран. Поделиться

По мнению Папы Римского, одним из таких посредников могла быть Турция.