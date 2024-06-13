Зеленский встретится с Папой Римским во время саммита G7

В ходе саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск проведут двустороннюю встречу в итальянской Апулии.
Главные тезисы
- Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече Большой семерки.
- Запланированы двусторонние встречи Папы Римского с гендиректором МВФ, президентами Украины и Франции, а также премьером Канады, после которых он выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту.
- Папа Римский выразил поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны и подчеркнул важность мирного разрешения конфликта.
- Франциск считает, что для переговоров необходимо привлечь посредников, среди которых может быть Турция.
Ватикан анонсировал встречу Папы Римского и Зеленского
Папу Римского пригласили на саммит "Большой семерки". Отметим, что Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече Большой семерки.
Уже завтра у него намечены двусторонние переговоры с гендиректором МВФ, президентами Украины и Франции, а также с премьером Канады.
После этого он выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту.
Папа пообщается с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Канады Джастином Трюдо.
Отношение Папы Римского к войне РФ и Украины
Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять "белый флаг".
СМИ получили в свое распоряжение запись интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI.
На записи есть фрагмент интервью, где понтифик отвечает на вопрос относительно того, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.
По мнению Папы Римского, одним из таких посредников могла быть Турция.
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