Зеленский встретится с Папой Римским во время саммита G7
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретится с Папой Римским во время саммита G7

Папа Римский и Владимир Зеленский
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Источник:  Vatican News

В ходе саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск проведут двустороннюю встречу в итальянской Апулии.

Главные тезисы

  • Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече Большой семерки.
  • Запланированы двусторонние встречи Папы Римского с гендиректором МВФ, президентами Украины и Франции, а также премьером Канады, после которых он выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту.
  • Папа Римский выразил поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны и подчеркнул важность мирного разрешения конфликта.
  • Франциск считает, что для переговоров необходимо привлечь посредников, среди которых может быть Турция.

Ватикан анонсировал встречу Папы Римского и Зеленского

Папу Римского пригласили на саммит "Большой семерки". Отметим, что Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече Большой семерки.

Уже завтра у него намечены двусторонние переговоры с гендиректором МВФ, президентами Украины и Франции, а также с премьером Канады.

После этого он выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Папа пообщается с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Канады Джастином Трюдо.

Отношение Папы Римского к войне РФ и Украины

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять "белый флаг".

СМИ получили в свое распоряжение запись интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI.

На записи есть фрагмент интервью, где понтифик отвечает на вопрос относительно того, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры, — сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран.

По мнению Папы Римского, одним из таких посредников могла быть Турция.

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