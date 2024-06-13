Зеленський зустрінеться з Папою Римським під час саміту G7

Під час саміту G7 президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск проведуть двосторонню зустріч в італійській Апулії .

Ватикан анонсував зустріч Папи Римського і Зеленського

Папу Римського запросили на саміт “Великої сімки”. Зазначимо, що Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі “Великої сімки”.

Вже завтра у нього заплановані двосторонні переговори з гендиректором МВФ, президентами України та Франції, а також із прем’єром Канади.

Після цього він виступить на сесії, присвяченій штучному інтелекту.

Папа поспілкується з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

Ставлення Папи Римського до війни РФ та України

Папа Римський Франциск зробив неочікувану заяву на підтримку переговорів між Україною та Росією про припинення війни. За його словами, потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".

ЗМІ отримали у своє розпорядження запис інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI.

На записі є фрагмент інтерв'ю, де понтифік відповідає на питання щодо того, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, попри те, що багато хто говорить, що це узаконить агресію Москви.

Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" та веде переговори, — сказав Франциск, додавши, що переговори мають проходити за посередництва інших країн. Поширити

На думку Папи Римського, одним з таких посередників могла б бути Туреччина.