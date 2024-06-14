Увечері 14 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив прибуття до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру. Як відомо, захід триватиме 15-16 червня.
Головні тези:
- У центрі уваги Глобального саміту миру - ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених та викрадених Росією українських дітей.
- Представники близько 100 країн зможуть продемонструвати лідерство в досягненні спільних цілей.
- Країна-агресорка Росія та її союзник Китай не братимуть участі в Глобальному саміті миру.
Зеленський уже прилетів у Швейцарію — перші подробиці
На переконання українського лідера, саме Глобальний саміт миру дасть можливість союзникам Києва на міжнародному рівні ухвалити справді доленосні рішення
Зеленський наголошує, що насамперед йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема викрадених українських дітей.
Глобальний саміт миру — чого від нього очікувати
Згідно з останніми даними, учасницями події стануть близько 100 країн і міжнародних організацій.
В Офісі президента України звертають увагу на те, що формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей.
Варто зазначити, що ані країна-агресорка Росія, ані її союзник Китай не будуть учасниками Глобального саміту миру.
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