Увечері 14 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив прибуття до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру. Як відомо, захід триватиме 15-16 червня.

Зеленський уже прилетів у Швейцарію — перші подробиці

Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою — наблизити справедливий і тривалий мир для України. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, саме Глобальний саміт миру дасть можливість союзникам Києва на міжнародному рівні ухвалити справді доленосні рішення

Зеленський наголошує, що насамперед йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема викрадених українських дітей.

Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації, — наголосив глава держави. Поширити

Глобальний саміт миру — чого від нього очікувати

Згідно з останніми даними, учасницями події стануть близько 100 країн і міжнародних організацій.

В Офісі президента України звертають увагу на те, що формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей.

Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН. Вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Варто зазначити, що ані країна-агресорка Росія, ані її союзник Китай не будуть учасниками Глобального саміту миру.