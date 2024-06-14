Швейцария обнародовала состав участников Глобального саммита мира

Швейцария обнародовала окончательный состав участников Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня в Бюргенштоке.

На Саммите мира будут присутствовать 57 президентов и премьеров

Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии.

По просьбе Украины Швейцария пригласила более 160 делегаций со всего мира поучаствовать в первом Саммите мира в Украине, который состоится 15-16 июня 2024 года на курорте Бюргеншток, говорится в сообщении. Поделиться

Согласно перечню, на саммит прибудут представители 92 стран. Из них 57 государств будут представлять их президенты или премьер-министры.

Кроме того, 29 государств будут представлены на министерском уровне, 6 стран, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины и Бразилия направят послов.

Отмечается, что Бразилия и Святой Престол на Саммите мира будут иметь статус наблюдателей, а не участников. Делегация из Китая присутствовать не будет.

Зеленский прибыл на Глобальный саммит мира в Швейцарию

Вечером 14 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в Швейцарию для участия в Глобальном саммите мира. Как известно, мероприятие продлится 15-16 июня.

Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены в общую цель — приблизить справедливый и длительный мир для Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению украинского лидера, именно Глобальный саммит мира позволит союзникам Киева на международном уровне принять действительно судьбоносные решения.

Зеленский отмечает, что, прежде всего, речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, возвращении военнопленных и всех депортированных лиц, в частности похищенных украинских детей.