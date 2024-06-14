Швейцария обнародовала состав участников Глобального саммита мира

Швейцария обнародовала окончательный состав участников Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня в Бюргенштоке.
Главные тезисы
- Участниками Глобального саммита мира в Швейцарии станут представители 92 стран, включая 57 государственных лидеров.
- Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины и Бразилия отправили на Саммит миру своих послов.
- Швейцария пригласила более 160 делегаций по всему миру для участия в первом Глобальном саммите мира в Украине в 2024 году.
На Саммите мира будут присутствовать 57 президентов и премьеров
Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии.
Согласно перечню, на саммит прибудут представители 92 стран. Из них 57 государств будут представлять их президенты или премьер-министры.
Кроме того, 29 государств будут представлены на министерском уровне, 6 стран, Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины и Бразилия направят послов.
Отмечается, что Бразилия и Святой Престол на Саммите мира будут иметь статус наблюдателей, а не участников. Делегация из Китая присутствовать не будет.
Зеленский прибыл на Глобальный саммит мира в Швейцарию
Вечером 14 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в Швейцарию для участия в Глобальном саммите мира. Как известно, мероприятие продлится 15-16 июня.
По мнению украинского лидера, именно Глобальный саммит мира позволит союзникам Киева на международном уровне принять действительно судьбоносные решения.
Зеленский отмечает, что, прежде всего, речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, возвращении военнопленных и всех депортированных лиц, в частности похищенных украинских детей.
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