Швейцарія оприлюднила склад учасників Глобального саміту миру

Швейцарія оприлюднила остаточний склад учасників Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня в Бюргенштоці.
Головні тези:
- Учасниками Глобального саміту миру у Швейцарії стануть представники 92 країн, включаючи 57 державних лідерів.
- Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія відправили на Саміт миру своїх послів.
- Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу для участі у першому Глобальному саміті миру в Україні у 2024 році.
На Саміті миру будуть присутні 57 президентів та прем'єрів
Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.
Згідно з переліком, на саміт прибудуть представники 92 країн. З них 57 держав представлятимуть їхні президенти або прем’єр-міністри.
Крім того, 29 держав будуть представлені на міністерському рівні, 6 країн, Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія, направлять послів.
Зазначається, що Бразилія та Святий Престол на Саміті миру матимуть статус спостерігачів, а не учасників. Делегація з Китаю присутньою не буде.
Зеленський прибув на Глобальний саміт миру у Швейцарію
Увечері 14 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив прибуття до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру. Як відомо, захід триватиме 15-16 червня.
На переконання українського лідера, саме Глобальний саміт миру дасть можливість союзникам Києва на міжнародному рівні ухвалити справді доленосні рішення
Зеленський наголошує, що насамперед йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема викрадених українських дітей.
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