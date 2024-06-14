Швейцарія оприлюднила склад учасників Глобального саміту миру

Швейцарія оприлюднила остаточний склад учасників Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня в Бюргенштоці.

На Саміті миру будуть присутні 57 президентів та прем'єрів

Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.

На прохання України Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу взяти участь у першому Саміті миру в Україні, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток, — йдеться у повідомленні. Поширити

Згідно з переліком, на саміт прибудуть представники 92 країн. З них 57 держав представлятимуть їхні президенти або прем’єр-міністри.

Крім того, 29 держав будуть представлені на міністерському рівні, 6 країн, Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія, направлять послів.

Зазначається, що Бразилія та Святий Престол на Саміті миру матимуть статус спостерігачів, а не учасників. Делегація з Китаю присутньою не буде.

Зеленський прибув на Глобальний саміт миру у Швейцарію

Увечері 14 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив прибуття до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру. Як відомо, захід триватиме 15-16 червня.

Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою — наблизити справедливий і тривалий мир для України. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, саме Глобальний саміт миру дасть можливість союзникам Києва на міжнародному рівні ухвалити справді доленосні рішення

Зеленський наголошує, що насамперед йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема викрадених українських дітей.