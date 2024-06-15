У Швейцарії розпочинається Глобальний саміт миру — що важливо знати

15 червня очільниця Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд відкриває дводенний Глобальний саміт миру щодо України.
Головні тези:
- На саміті зустрінуться 100 делегацій з усього світу задля старту мирного процесу.
- Учасники матимуть змогу обговорити ядерну та продовольчу безпеку, гуманітарний вимір.
- Зеленський наголошує на важливості дотримання міжнародного права та статуту ООН на шляху до миру.
- Програма Саміту миру передбачає пленарні засідання та дискусії за ключовими аспектами “формули миру”, розробленої українським лідером.
Саміт миру. Що наразі відомо
Що важливо розуміти, подія присвячена обговоренню "формули миру", яку запропонував український лідер Володимир Зеленський.
Саміт миру триватиме 2 дні — 15-16 червня. Зустріч світових лідерів відбудеться на курорті Бюргеншток у центральній Швейцарії.
Ключова мета — "ініціювати мирний процес, створити атмосферу довіри та окреслити ідеї для наступних кроків на шляху до такого процесу".
Окрім того, наголошується, що учасницями мирної конференції стануть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав та урядів з усього світу.
Країну-агресорку РФ на саміт не запрошували. Російський диктатор Володимир Путін, який налаштований на довготривалу війну з Україною, відкидав попередні пропозиції долучитися до переговорів.
Чого очікувати від Глобального саміту миру
Кожний учасник конференції матиме унікальну можливість висловити своє бачення щодо справедливого і сталого миру в Україні.
Програма Саміту миру передбачає пленарні засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру":
ядерна безпека,
продовольча безпека,
гуманітарний вимір.
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