У Швейцарії розпочинається Глобальний саміт миру — що важливо знати

Саміт миру. Що наразі відомо

Що важливо розуміти, подія присвячена обговоренню "формули миру", яку запропонував український лідер Володимир Зеленський.

Саміт миру триватиме 2 дні — 15-16 червня. Зустріч світових лідерів відбудеться на курорті Бюргеншток у центральній Швейцарії.

Ключова мета — "ініціювати мирний процес, створити атмосферу довіри та окреслити ідеї для наступних кроків на шляху до такого процесу".

Окрім того, наголошується, що учасницями мирної конференції стануть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав та урядів з усього світу.

Країну-агресорку РФ на саміт не запрошували. Російський диктатор Володимир Путін, який налаштований на довготривалу війну з Україною, відкидав попередні пропозиції долучитися до переговорів.

Шлях до миру — він довгий, тому що ми маємо справу з терористами, і ми повинні йти правильним шляхом, базуючись на статуті ООН і міжнародному праві. Це дуже важливо, щоб у нас був один базис. І ми так йдемо, не порушуючи закон, не порушуючи права людей. Володимир Зеленський Президент України

Чого очікувати від Глобального саміту миру

Кожний учасник конференції матиме унікальну можливість висловити своє бачення щодо справедливого і сталого миру в Україні.

Програма Саміту миру передбачає пленарні засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру":

ядерна безпека, продовольча безпека, гуманітарний вимір.