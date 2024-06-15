В Швейцарии начинается Глобальный саммит мира — что важно знать

Саммит мира. Что известно

Что важно понимать, событие посвящено обсуждению "формулы мира", которую предложил украинский лидер Владимир Зеленский.

Саммит мира продлится 2 дня — 15-16 июня. Встреча западных лидеров пройдет на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии.

Ключевая цель — "инициировать мирный процесс, создать атмосферу доверия и определить идеи для последующих шагов на пути к такому процессу".

Кроме того, сообщается, что участниками мирной конференции станут 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира.

Страну-агрессорку РФ на саммит не приглашали. Российский диктатор Владимир Путин, настроенный на длительную войну с Украиной, отвергал предыдущие предложения присоединиться к переговорам.

Путь к миру — он длинный, потому что мы имеем дело с террористами, и мы должны идти правильным путем, основываясь на уставе ООН и международном праве. Это очень важно, чтобы у нас был один базис. И мы так идем, не нарушая закон, не нарушая права людей. Владимир Зеленский Президент Украины

Чего ожидать от Глобального саммита мира

У каждого участника конференции будет уникальная возможность выразить свое видение справедливого и устойчивого мира в Украине.

Программа Саммита мира предусматривает пленарные заседания и дискуссии по трем пунктам "формулы мира":

ядерная безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное измерение.