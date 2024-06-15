В Швейцарии начинается Глобальный саммит мира — что важно знать

15 июня глава Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд открывает двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный Украине.
Главные тезисы
- На саммите встретятся 100 делегаций со всего мира для старта мирного процесса.
- Участники смогут обсудить ядерную и продовольственную безопасность, гуманитарное измерение.
- Зеленский отмечает важность соблюдения международного права и устава ООН на пути к миру.
- Программа Саммита мира предусматривает пленарные заседания и дискуссии по ключевым аспектам "формулы мира", разработанной украинским лидером.
Саммит мира. Что известно
Что важно понимать, событие посвящено обсуждению "формулы мира", которую предложил украинский лидер Владимир Зеленский.
Саммит мира продлится 2 дня — 15-16 июня. Встреча западных лидеров пройдет на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии.
Ключевая цель — "инициировать мирный процесс, создать атмосферу доверия и определить идеи для последующих шагов на пути к такому процессу".
Кроме того, сообщается, что участниками мирной конференции станут 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира.
Страну-агрессорку РФ на саммит не приглашали. Российский диктатор Владимир Путин, настроенный на длительную войну с Украиной, отвергал предыдущие предложения присоединиться к переговорам.
Чего ожидать от Глобального саммита мира
У каждого участника конференции будет уникальная возможность выразить свое видение справедливого и устойчивого мира в Украине.
Программа Саммита мира предусматривает пленарные заседания и дискуссии по трем пунктам "формулы мира":
ядерная безопасность,
продовольственная безопасность,
гуманитарное измерение.
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