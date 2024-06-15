В Швейцарии начинается Глобальный саммит мира — что важно знать
Категория
Мир
Дата публикации

В Швейцарии начинается Глобальный саммит мира — что важно знать

Зеленский
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Источник:  online.ua

15 июня глава Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд открывает двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный Украине.

Главные тезисы

  • На саммите встретятся 100 делегаций со всего мира для старта мирного процесса.
  • Участники смогут обсудить ядерную и продовольственную безопасность, гуманитарное измерение.
  • Зеленский отмечает важность соблюдения международного права и устава ООН на пути к миру.
  • Программа Саммита мира предусматривает пленарные заседания и дискуссии по ключевым аспектам "формулы мира", разработанной украинским лидером.

Саммит мира. Что известно

Что важно понимать, событие посвящено обсуждению "формулы мира", которую предложил украинский лидер Владимир Зеленский.

Саммит мира продлится 2 дня — 15-16 июня. Встреча западных лидеров пройдет на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии.

Ключевая цель — "инициировать мирный процесс, создать атмосферу доверия и определить идеи для последующих шагов на пути к такому процессу".

Кроме того, сообщается, что участниками мирной конференции станут 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира.

Страну-агрессорку РФ на саммит не приглашали. Российский диктатор Владимир Путин, настроенный на длительную войну с Украиной, отвергал предыдущие предложения присоединиться к переговорам.

Путь к миру — он длинный, потому что мы имеем дело с террористами, и мы должны идти правильным путем, основываясь на уставе ООН и международном праве. Это очень важно, чтобы у нас был один базис. И мы так идем, не нарушая закон, не нарушая права людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Чего ожидать от Глобального саммита мира

У каждого участника конференции будет уникальная возможность выразить свое видение справедливого и устойчивого мира в Украине.

Программа Саммита мира предусматривает пленарные заседания и дискуссии по трем пунктам "формулы мира":

  1. ядерная безопасность,

  2. продовольственная безопасность,

  3. гуманитарное измерение.

Саммит также предлагает возможность впервые обсудить на самом высоком уровне, как и когда Россия может быть включена в этот процесс. Для Федерального совета (Швейцарии. — ред.) разработка долгосрочного решения в конечном счете требует участия обеих сторон, — сказано в заявлении швейцарского правительства.

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