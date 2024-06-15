Армения унизила Путина на фоне Украинского саммита мира

15 июня Армения официально подтвердила, что присоединится к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, несмотря на то, что такого решения от Еревана никто не ожидал из-за давних и тесных связей с Россией.
Главные тезисы
- Никола Пашинян сконцентрировался на усилении сотрудничества с Украиной и разрыве связей с Москвой.
- Решение Армении касательно участия в Саммите мира является выражением несогласия с политикой Владимира Путина и диктатуры в России.
- Напряжение между РФ и Арменией усугубляется после войны в Нагорном Карабахе.
Раскол между РФ и Арменией все более заметен
Команда армянского лидера Никола Пашиняна будет представлена на Глобальном саммите мира на уровне секретаря Совбеза.
Об этом заявили в пресс-службе Совбеза Армении.
Согласно последним данным, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 15 июня прибудет с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации.
Совбез Армении отмечает, что главная цель поездки — участие в саммите "Украинская мирная резолюция".
Кроме того, указано, что в рамках визита ОН также посетит столицу Франции Париж, где запланированы рабочие встречи.
Что важно понимать, решение Никола Пашиняна об участии в Саммите мира является очередной пощёчиной для российского диктатора Владимира Путина и всей России.
Кремль долго верил в то, что Армения никогда не вырвется из-под контроля Москвы, однако ситуация резко изменилась после начала войны в Нагорном Карабахе.
Армения пытается покинуть сферу влияния РФ
Напряжение в отношениях между официальными Москвой и Ереваном становится все более ощутимым.
В последние месяцы команда Никола Пашиняна делает все возможное, чтобы избавиться от контроля со стороны Путина.
К примеру, недавно посол страны в Украине Владимир Карапетян посетил Бучу и почтил память погибших, осудив российскую агрессию.
На фоне этого события МИД РФ направило МИД Армении ноту протеста.
Более того, Никол Пашинян лично пообещал вывести Армению из ОДКБ, которую контролирует Россия, а также обвинил РФ и Беларусь в подготовке войны против его страны.
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