Армения унизила Путина на фоне Украинского саммита мира
Категория
Мир
Дата публикации

Армения унизила Путина на фоне Украинского саммита мира

Путин
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Источник:  online.ua

15 июня Армения официально подтвердила, что присоединится к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, несмотря на то, что такого решения от Еревана никто не ожидал из-за давних и тесных связей с Россией.

Главные тезисы

  • Никола Пашинян сконцентрировался на усилении сотрудничества с Украиной и разрыве связей с Москвой.
  • Решение Армении касательно участия в Саммите мира является выражением несогласия с политикой Владимира Путина и диктатуры в России.
  • Напряжение между РФ и Арменией усугубляется после войны в Нагорном Карабахе.

Раскол между РФ и Арменией все более заметен

Команда армянского лидера Никола Пашиняна будет представлена на Глобальном саммите мира на уровне секретаря Совбеза.

Об этом заявили в пресс-службе Совбеза Армении.

Согласно последним данным, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян 15 июня прибудет с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации.

Армен Григорян станет участником Украинского саммита мира (Фото: wikipedia.org)

Совбез Армении отмечает, что главная цель поездки — участие в саммите "Украинская мирная резолюция".

Кроме того, указано, что в рамках визита ОН также посетит столицу Франции Париж, где запланированы рабочие встречи.

Что важно понимать, решение Никола Пашиняна об участии в Саммите мира является очередной пощёчиной для российского диктатора Владимира Путина и всей России.

Кремль долго верил в то, что Армения никогда не вырвется из-под контроля Москвы, однако ситуация резко изменилась после начала войны в Нагорном Карабахе.

Армения пытается покинуть сферу влияния РФ

Напряжение в отношениях между официальными Москвой и Ереваном становится все более ощутимым.

В последние месяцы команда Никола Пашиняна делает все возможное, чтобы избавиться от контроля со стороны Путина.

К примеру, недавно посол страны в Украине Владимир Карапетян посетил Бучу и почтил память погибших, осудив российскую агрессию.

На фоне этого события МИД РФ направило МИД Армении ноту протеста.

Более того, Никол Пашинян лично пообещал вывести Армению из ОДКБ, которую контролирует Россия, а также обвинил РФ и Беларусь в подготовке войны против его страны.

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