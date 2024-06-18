Кадиров почав готувати наступників услід за Путіним — розслідування

Чутки про важку хворобу очільника Чечні Рамзана Кадирова з'явилися ще минулого року. Попри те, що ставленик Путіна досі при владі, розслідування “Проекта” вказує на те, що він незабаром може її втратити.

Кадиров не зміг побороти свою хворобу

Як вдалося дізнатися журналістам, у глави Чечні справді були і є проблеми з нирками, але він їх вирішив, принаймні на якийсь час.

Є висока ймовірність того, що стан здоров’я Кадирова знову суттєво погіршився, адже протягом останніх тижнів він з'являвся на публіці з набряклостями.

Ба більше, під час промов часто не міг чітко говорити.

У ході масштабного розслідування “Проекту” стало відомо, що ставленик Путіна уже активно готує наступників, адже усвідомлює, що може раптово померти.

Що важливо розуміти, члени його сім'ї займають усі високопоставлені посади в республіці. Кадирова не бентежить той факт, що деяким з них навіть не виповнилося 18 років.

На переконання журналістів, саме хвороби стали причиною таких рішучих дій Кадиров.

Путін також готує наступників свого режиму

За словами аналітиків ISW, російський диктатор Володимир Путін не лише зрозумів, що рано чи пізно він втратить одноосібну владу, а вже й почав шукати для себе заміну.

До такого висновку американський Інститут вивчення війни дійшов, аналізуючи останні кадрові перестановки у Кремлі.

Насамперед йдеться про те, що нелегітимний президент РФ звільнив 4 заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.

Йдеться про Анну Цівільову і Павла Фрадкова, а також першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.