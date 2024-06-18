Генсек НАТО заявив про нову залежність Путіна на тлі війни проти України

На переконання генсека Альянсу Єнса Столтенберга, нелегітимний президент РФ Володимир Путін потрапив у залежність від авторитарних режимів, які допомагають йому продовжувати війну з Україною.
Головні тези:
- За словами генсека НАТО, РФ зміцнює співпрацю з “віссю зла”. Йдеть про КНДР, Іран і Китай.
- Альянс розглядає можливість нових санкцій проти режиму Кім Чен Іна та Путіна в контексті порушення чинних обмежень Росією.
- У листопаді 2023 року РФ та КНДР підписали протокол про розширення співпраці в економіці, науці та технологіях.
- Зустрічі російських і північнокорейських делегацій підтверджують зближення і співпрацю між Путіним та Кім Чен Іном.
Путін стає рабом інших диктатур
Столтенберг звертає увагу на те, що анонсований офіційною Москвою візит російського диктатора до Північної Кореї вказує на те, що він дедалі більше залежить від авторитарних країн.
Журналісти поцікавилися у генерального секретаря, до яких кроків та рішень може вдатися Альянс на тлі посилення співпраці цієї "вісі зла".
Як зазначив Столтенберг, проти режиму Кім Чен Ина вже ввели чимало санкцій.
За його словами, головна проблема полягає в тому, що країна-агресорка РФ наразі порушує ці санкції.
Що також важливо розуміти, КНДР уже передала Росії один мільйон снарядів. Ба більше, відомо, що цей потік зброї продовжується.
Росія та Північна Корея посилюють співпрацю
Ще у листопаді 2023 року офіційно стало відомо, що РФ та КНДР підписали протокол про розширення співпраці за підсумками двосторонніх переговорів з питань економіки, науки і технологій, що відбулися в Пхеньяні.
Документ був підписаний після того, як Москва та Пхеньян провели 10-е засідання Комітету зі співробітництва.
Нелегітимний президент РФ Володимир Путін, як оголосив раніше Кремль, вирушить до КНДР із візитом 18-19 червня.
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