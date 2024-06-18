Генсек НАТО заявив про нову залежність Путіна на тлі війни проти України

На переконання генсека Альянсу Єнса Столтенберга, нелегітимний президент РФ Володимир Путін потрапив у залежність від авторитарних режимів, які допомагають йому продовжувати війну з Україною.

Путін стає рабом інших диктатур

Столтенберг звертає увагу на те, що анонсований офіційною Москвою візит російського диктатора до Північної Кореї вказує на те, що він дедалі більше залежить від авторитарних країн.

Їхніми (Росії. — ред.) найближчими друзями і найбільшими прихильниками російських військових зусиль, загарбницької війни, є Північна Корея, Іран і Китай. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Журналісти поцікавилися у генерального секретаря, до яких кроків та рішень може вдатися Альянс на тлі посилення співпраці цієї "вісі зла".

Як зазначив Столтенберг, проти режиму Кім Чен Ина вже ввели чимало санкцій.

За його словами, головна проблема полягає в тому, що країна-агресорка РФ наразі порушує ці санкції.

Що також важливо розуміти, КНДР уже передала Росії один мільйон снарядів. Ба більше, відомо, що цей потік зброї продовжується.

Росія та Північна Корея посилюють співпрацю

Ще у листопаді 2023 року офіційно стало відомо, що РФ та КНДР підписали протокол про розширення співпраці за підсумками двосторонніх переговорів з питань економіки, науки і технологій, що відбулися в Пхеньяні.

Документ був підписаний після того, як Москва та Пхеньян провели 10-е засідання Комітету зі співробітництва.

Зустріч відбулась у продовження саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Владіміром Путіним у вересні. Російська урядова делегація на чолі з міністром природних ресурсів Александром Козловим також прибула до Пхеньяна, — йшлося в повідомленні. Поширити

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін, як оголосив раніше Кремль, вирушить до КНДР із візитом 18-19 червня.