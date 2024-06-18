Військові КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю — що відбувається

Десятки солдатів Північної Кореї ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. Після цього південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли.

Що відомо про ситуацію на кордоні КНДР та Південної Кореї

Згідно з останніми даними, близько 20-30 північнокорейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні, 18 червня знову ненадовго перейшли на територію Південної Кореї.

Однак їм одразу довелося повернутися на свій бік, адже почали лунати попереджувальні постріли з боку Південної Кореї.

Варто звернути увагу на те, що другий подібний інцидент за останні кілька тижнів.

Як уже згадувалося раніше, перше порушення кордону військовими КНДР сталося 9 червня.

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли, що змусило північнокорейських солдатів повернутися на свій бік кордону, після чого не спостерігалося ніякої незвичайної активності, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як цей випадок коментують у Південній Кореї

На переконання представників Об’єднаного комітету країни, нове порушення кордону з боку солдатів КНДР, цілком можливо, було лише випадковістю.

Що важливо розуміти, інцидент стався на тлі того, що з квітня Північна Корея розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.

Ці дії, як видається, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими і жителями та запобігання їхнім спробам перетнути кордон, — йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів. Поширити

Варто зазначити, що влада КНДР вказаний інцидент поки жодним чином не коментувала.