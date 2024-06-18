Військові КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю — що відбувається

Десятки солдатів Північної Кореї ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. Після цього південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли.
Головні тези:
- Це вже другий подібний інцидент за кілька тижнів, що свідчить про загострення ситуації між двома країнами.
- Представники об’єднаного комітету Південної Кореї вважають, що порушення кордону може бути випадковим.
- Північна Корея розгорнула велику кількість військ біля кордону з метою посилення контролю над військовими.
- Наразі влада КНДР утримується від коментарів щодо цього інциденту.
Що відомо про ситуацію на кордоні КНДР та Південної Кореї
Згідно з останніми даними, близько 20-30 північнокорейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні, 18 червня знову ненадовго перейшли на територію Південної Кореї.
Однак їм одразу довелося повернутися на свій бік, адже почали лунати попереджувальні постріли з боку Південної Кореї.
Варто звернути увагу на те, що другий подібний інцидент за останні кілька тижнів.
Як уже згадувалося раніше, перше порушення кордону військовими КНДР сталося 9 червня.
Як цей випадок коментують у Південній Кореї
На переконання представників Об’єднаного комітету країни, нове порушення кордону з боку солдатів КНДР, цілком можливо, було лише випадковістю.
Що важливо розуміти, інцидент стався на тлі того, що з квітня Північна Корея розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.
Варто зазначити, що влада КНДР вказаний інцидент поки жодним чином не коментувала.
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