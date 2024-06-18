Військові КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю — що відбувається
Категорія
Світ
Дата публікації

Військові КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю — що відбувається

солдати КНДР
Джерело:  Yonhap

Десятки солдатів Північної Кореї ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. Після цього південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли.

Головні тези:

  • Це вже другий подібний інцидент за кілька тижнів, що свідчить про загострення ситуації між двома країнами.
  • Представники об’єднаного комітету Південної Кореї вважають, що порушення кордону може бути випадковим.
  • Північна Корея розгорнула велику кількість військ біля кордону з метою посилення контролю над військовими.
  • Наразі влада КНДР утримується від коментарів щодо цього інциденту.

Що відомо про ситуацію на кордоні КНДР та Південної Кореї

Згідно з останніми даними, близько 20-30 північнокорейських солдатів, які працюють у демілітаризованій зоні, 18 червня знову ненадовго перейшли на територію Південної Кореї.

Однак їм одразу довелося повернутися на свій бік, адже почали лунати попереджувальні постріли з боку Південної Кореї.

Варто звернути увагу на те, що другий подібний інцидент за останні кілька тижнів.

Як уже згадувалося раніше, перше порушення кордону військовими КНДР сталося 9 червня.

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли, що змусило північнокорейських солдатів повернутися на свій бік кордону, після чого не спостерігалося ніякої незвичайної активності, — йдеться в повідомленні.

Як цей випадок коментують у Південній Кореї

На переконання представників Об’єднаного комітету країни, нове порушення кордону з боку солдатів КНДР, цілком можливо, було лише випадковістю.

Що важливо розуміти, інцидент стався на тлі того, що з квітня Північна Корея розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.

Ці дії, як видається, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими і жителями та запобігання їхнім спробам перетнути кордон, — йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.

Варто зазначити, що влада КНДР вказаний інцидент поки жодним чином не коментувала.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР відправила Путіну 5 млн боєприпасів — Bloomberg
путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Reuters повідомляє про поглиблення зв'язків РФ та КНДР. Яка мета
рф кндр
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін збирається з візитом до КНДР та Вʼєтнаму — яка мета
путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?