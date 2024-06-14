КНДР відправила Путіну 5 млн боєприпасів — Bloomberg

Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 млн артилерійських снарядів. Путін, імовірно, прагнутиме отримати ще більше під час відвідин Пхеньяну.

Південна Корея підрахувала, скільки зброї відправила КНДР Росії

Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії. У них також були десятки балістичних ракет, якими російські окупанти атакують Україну.

В обмін на боєприпаси Москва передала Пхеньяну технології, щоб допомогти йому розгорнути розвідувальні супутники, а також вдосконалити танки й літаки.

Зазначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин вкладає значні кошти в ракетну програму. Тільки випробування ракет минулого року обійшлися йому в один мільярд доларів — це 4% економіки Північної Кореї.

За словами міністра оборони Південної Кореї, мільярду доларів вистачило б, щоб покрити нестачу продовольства в Північній Кореї на рік. Однак із цим КНДР допомагає Росія, віддячуючи за снаряди й ракети для її війни.

Для Росії КНДР — важливий союзник. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея є найбільшим постачальником зброї і боєприпасів для РФ і без її допомоги «ситуація була б катастрофічною» для окупаційних військ.

Снаряди КНДР для Росії

Нагадаємо, Держдеп США раніше повідомляв, що Північна Корея з вересня 2023 року поставила Москві понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.

Водночас представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея передала Москві 1,5 млн артилерійських боєприпасів.

На початку 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Одночасно з цим США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою Росії.