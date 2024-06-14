КНДР отправила Путину 5 млн боеприпасов — Bloomberg

Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить около 5 млн артиллерийских снарядов. Путин, вероятно, будет стремиться получить еще больше во время посещения Пхеньяна.

Южная Корея подсчитала, сколько оружия отправило КНДР России

Сеул обнаружил не менее 10 тысяч транспортных контейнеров, отправляемых из КНДР в Россию. У них также были десятки баллистических ракет, которыми российские оккупанты атакуют Украину.

В обмен на боеприпасы Москва передала Пхеньяну технологии, чтобы помочь ему развернуть разведывательные спутники, а также усовершенствовать танки и самолеты.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын вкладывает значительные средства в ракетную программу. Только испытания ракет в прошлом году обошлись ему в один миллиард долларов — это 4% экономики Северной Кореи.

По словам министра обороны Южной Кореи, миллиарда долларов хватило бы, чтобы покрыть недостаток продовольствия в Северной Корее в год. Однако с этим КНДР помогает Россия, благодаря за снаряды и ракеты для ее войны.

Для России КНДР — важный союзник. Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия и боеприпасов для РФ и без его помощи "ситуация была бы катастрофической" для оккупационных войск.

Снаряды КНДР для России

Напомним, Госдеп США ранее сообщал, что Северная Корея с сентября 2023 г. поставила Москве более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.

В то же время представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея передала Москве 1,5 млн. артиллерийских боеприпасов.

В начале 2024 года западные СМИ написали, что Россия получила партию баллистических ракет из КНДР. (несколько десятков) и пусковые установки к ним. Одновременно США официально заявили, что Россия имеет баллистические ракеты малой дальности от КНДР и запускала их по Украине.

10 января постпред Южной Кореи в ООН заявил, что Северная Корея использует Украину в качестве полигона для тестирования своих баллистических ракет с помощью России.