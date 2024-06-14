КНДР отправила Путину 5 млн боеприпасов — Bloomberg

Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить около 5 млн артиллерийских снарядов. Путин, вероятно, будет стремиться получить еще больше во время посещения Пхеньяна.
Главные тезисы
- Россия получила технологии и разведывательные средства в обмен на боеприпасы, что повлияло на безопасность региона.
- США и Южная Корея выразили обеспокоенность по поводу передачи оружия из КНДР в Россию и его использования в Украине.
- КНДР является крупнейшим поставщиком оружия для России, что подчеркивает их стратегический союз.
- Использование Украины в качестве полигона для тестирования баллистических ракет вызывает напряженность в регионе и международное беспокойство.
Южная Корея подсчитала, сколько оружия отправило КНДР России
Сеул обнаружил не менее 10 тысяч транспортных контейнеров, отправляемых из КНДР в Россию. У них также были десятки баллистических ракет, которыми российские оккупанты атакуют Украину.
В обмен на боеприпасы Москва передала Пхеньяну технологии, чтобы помочь ему развернуть разведывательные спутники, а также усовершенствовать танки и самолеты.
Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын вкладывает значительные средства в ракетную программу. Только испытания ракет в прошлом году обошлись ему в один миллиард долларов — это 4% экономики Северной Кореи.
По словам министра обороны Южной Кореи, миллиарда долларов хватило бы, чтобы покрыть недостаток продовольствия в Северной Корее в год. Однако с этим КНДР помогает Россия, благодаря за снаряды и ракеты для ее войны.
Для России КНДР — важный союзник. Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия и боеприпасов для РФ и без его помощи "ситуация была бы катастрофической" для оккупационных войск.
Снаряды КНДР для России
Напомним, Госдеп США ранее сообщал, что Северная Корея с сентября 2023 г. поставила Москве более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанными с боеприпасами.
В то же время представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея передала Москве 1,5 млн. артиллерийских боеприпасов.
В начале 2024 года западные СМИ написали, что Россия получила партию баллистических ракет из КНДР. (несколько десятков) и пусковые установки к ним. Одновременно США официально заявили, что Россия имеет баллистические ракеты малой дальности от КНДР и запускала их по Украине.
10 января постпред Южной Кореи в ООН заявил, что Северная Корея использует Украину в качестве полигона для тестирования своих баллистических ракет с помощью России.
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