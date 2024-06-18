Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей — что происходит

Десятки солдат Северной Кореи ненадолго перешли на территорию Южной Кореи. После этого южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы.
Главные тезисы
- Это уже второй подобный инцидент за 2 последние недели, что свидетельствует об обострении ситуации между двумя странами.
- Представители объединенного комитета Южной Кореи считают, что нарушение границы могло быть случайностью.
- Северная Корея развернула большое количество войск на границе с целью усиления контроля над военными.
- В настоящее время власти КНДР воздерживаются от комментариев по поводу этого инцидента.
Что известно о ситуации на границе КНДР и Южной Кореи
Согласно последним данным, около 20-30 северокорейских солдат, работающих в демилитаризованной зоне, 18 июня снова ненадолго перешли на территорию Южной Кореи.
Однако им сразу пришлось вернуться на свою сторону, ведь раздались предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи.
Следует обратить внимание на то, что это второй подобный инцидент за последние несколько недель.
Как уже упоминалось ранее, первое нарушение границы военными КНДР произошло 9 июня.
Как этот случай комментируют в Южной Корее
По мнению представителей Объединенного комитета страны, новое нарушение границы со стороны солдат КНДР, вполне возможно, было лишь случайностью.
Что важно понимать, инцидент произошел на фоне того, что с апреля Северная Корея развернула сотни войск в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий, таких как установка мин, возведение стен и строительство дорог для военных операций.
Стоит отметить, что власти КНДР указанный инцидент пока никак не комментировали.
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