Reuters сообщает об углублении связей РФ и КНДР. Какая цель

Предстоящий визит президента России в Северную Корею может привести к углублению военных связей между двумя странами, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН, предупредили официальные лица Южной Кореи и США.
Главные тезисы
- Предстоящий визит Президента России в Северную Корею может привести к углублению военных связей между двумя странами, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН.
- Южная Корея и США выразили обеспокоенность по поводу сотрудничества между КНДР и Россией и планируют реагировать на провокации Северной Кореи.
- Министр обороны Южной Кореи сообщил об отправке в РФ контейнеров с большим количеством артиллерийских снарядов, которые могут попасть к российскому диктатору.
- Сотрудничество между РФ и КНДР может увеличить напряженность в регионе, что ставит под угрозу стабильность на юго-востоке Азии.
- Южная Корея и США согласились на тесное сотрудничество по решению потенциальных проблем, возникших из-за предстоящего визита президента России в КНДР.
Южная Корея и США бьют тревогу по поводу связей между КНДР и Россией
Как пишет Reuters, замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн в экстренном телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом заявил, что визит Путина не должен привести к расширению военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, сообщает министерство иностранных дел Сеула.
Поддерживая обеспокоенность Кима, Кэмпбелл пообещал продолжать сотрудничество по решению потенциальной региональной нестабильности и проблем, вызванных поездкой.
Сотрудничество РФ и КНДР
Северная Корея отправила в РФ контейнеры, в которых могут находиться 5 миллионов артиллерийских снарядов. Однако во время визита в Пхеньян российский диктатор Владимир Путин, вероятно, захочет получить еще больше. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик в интервью Bloomberg.
По его словам, Сеул обнаружил по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, отправленных из Северной Кореи в РФ, в которых может быть до 4,8 млн артиллерийских снарядов, схожих с теми, которыми Путин атаковал Украину.
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