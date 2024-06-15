Reuters сообщает об углублении связей РФ и КНДР. Какая цель

Предстоящий визит президента России в Северную Корею может привести к углублению военных связей между двумя странами, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН, предупредили официальные лица Южной Кореи и США.

Южная Корея и США бьют тревогу по поводу связей между КНДР и Россией

Как пишет Reuters, замминистра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн в экстренном телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом заявил, что визит Путина не должен привести к расширению военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, сообщает министерство иностранных дел Сеула.

Поддерживая обеспокоенность Кима, Кэмпбелл пообещал продолжать сотрудничество по решению потенциальной региональной нестабильности и проблем, вызванных поездкой.

Внимательно отслеживая соответствующие события, обе стороны договорились решительно реагировать на провокации КНДР в отношении Южной Кореи и усиливающие напряженность в регионе действия путем тесного сотрудничества, — говорится в заявлении министерства. Поделиться

Сотрудничество РФ и КНДР

Северная Корея отправила в РФ контейнеры, в которых могут находиться 5 миллионов артиллерийских снарядов. Однако во время визита в Пхеньян российский диктатор Владимир Путин, вероятно, захочет получить еще больше. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик в интервью Bloomberg.

По его словам, Сеул обнаружил по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, отправленных из Северной Кореи в РФ, в которых может быть до 4,8 млн артиллерийских снарядов, схожих с теми, которыми Путин атаковал Украину.