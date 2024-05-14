Армия РФ использует в войне старые боеприпасы от КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

Армия РФ использует в войне старые боеприпасы от КНДР

Артиллерия
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Источник:  Business Insider

Оккупационная армия РФ использует в войне против Украины снаряды, произведенные в КНДР в 70-х годах прошлого столетия.

Что известно об использовании армией РФ старых снарядов КНДР

По информации издания со ссылкой на СМИ Южной Кореи, КНДР осуществляла поставки России вооружений, произведенных более 50 лет назад.

NIS подробно анализирует соответствующие обстоятельства, а также продолжает отслеживать всеобщее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, — подчеркивают представители разведки Южной Кореи.

Украина, США и ООН обвиняют КНДР в поставках в Россию миллионов снарядов и других вооружений, которые используются в войне против Украины.

При этом оккупационная армия РФ и украинские военные ежедневно производят десятки тысяч боеприпасов.

Россия увеличивает количество снарядов, которые она способна производить внутри страны, чтобы не отставать от спроса, но тем временем обратилась за помощью к союзнику — Северной Корее, — отмечается в материале.

Что не так со снарядами КНДР, которые Россия использует в войне против Украины

Подчеркивается, что еще в декабре прошлого года в Украине заявили, что полученные Россией боеприпасы от КНДР часто имеют дефекты и взрываются перед выстрелом, нанося повреждения артисистемам российских оккупантов и минометам.

Зафиксированы даже случаи гибели самих артиллеристов.

Россия также использовала северокорейские баллистические ракеты для атак на украинские города, но около половины отклоняются от курса.

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