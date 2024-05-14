Оккупационная армия РФ использует в войне против Украины снаряды, произведенные в КНДР в 70-х годах прошлого столетия.
Что известно об использовании армией РФ старых снарядов КНДР
По информации издания со ссылкой на СМИ Южной Кореи, КНДР осуществляла поставки России вооружений, произведенных более 50 лет назад.
Украина, США и ООН обвиняют КНДР в поставках в Россию миллионов снарядов и других вооружений, которые используются в войне против Украины.
При этом оккупационная армия РФ и украинские военные ежедневно производят десятки тысяч боеприпасов.
Что не так со снарядами КНДР, которые Россия использует в войне против Украины
Подчеркивается, что еще в декабре прошлого года в Украине заявили, что полученные Россией боеприпасы от КНДР часто имеют дефекты и взрываются перед выстрелом, нанося повреждения артисистемам российских оккупантов и минометам.
Зафиксированы даже случаи гибели самих артиллеристов.
Россия также использовала северокорейские баллистические ракеты для атак на украинские города, но около половины отклоняются от курса.
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