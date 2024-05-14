Окупаційна армія РФ використовує у війні проти України снаряди, вироблені в КНДР в 70-х роках минулого століття.

Що відомо про використання армією РФ старих снарядів КНДР

За інформацією видання із посиланням на ЗМІ Південної Кореї, КНДР здійснювала поставки Росії озброєнь, виготовлених більше 50 років тому.

NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією, — підкреслюють представники розвідки Південної Кореї. Поширити

Зазначається, що Україна, США та ООН звинувачують КНДР у поставках до Росії мільйонів снарядів та інших озброєнь, які використовуються у війні проти України.

При цьому окупаційна армія РФ та українські військові щодня випускають десятки тисяч боєприпасів.

Росія збільшує кількість снарядів, які вона здатна виробляти всередині країни, щоб не відставати від попиту, але тим часом вона звернулася за допомогою до союзника — Північної Кореї, — зазначається у матеріалі. Поширити

Що не так із снарядами КНДР, які Росія використовує у війні проти України

Підкреслюється, що ще у грудні минулого року в Україні заявили, що отримані Росією боєприпаси від КНДР часто мають дефекти і вибухають перед пострілом, завдаючи пошкоджень артисистемам російських окупантів та мінометам.

Зафіксовано навіть випадки загибелі самих артилеристів.

Росія також використовувала північнокорейські балістичні ракети для атак на українські міста, але близько половини з них відхиляються від курсу.