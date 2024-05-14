Окупаційна армія РФ використовує у війні проти України снаряди, вироблені в КНДР в 70-х роках минулого століття.
Що відомо про використання армією РФ старих снарядів КНДР
За інформацією видання із посиланням на ЗМІ Південної Кореї, КНДР здійснювала поставки Росії озброєнь, виготовлених більше 50 років тому.
Зазначається, що Україна, США та ООН звинувачують КНДР у поставках до Росії мільйонів снарядів та інших озброєнь, які використовуються у війні проти України.
При цьому окупаційна армія РФ та українські військові щодня випускають десятки тисяч боєприпасів.
Що не так із снарядами КНДР, які Росія використовує у війні проти України
Підкреслюється, що ще у грудні минулого року в Україні заявили, що отримані Росією боєприпаси від КНДР часто мають дефекти і вибухають перед пострілом, завдаючи пошкоджень артисистемам російських окупантів та мінометам.
Зафіксовано навіть випадки загибелі самих артилеристів.
Росія також використовувала північнокорейські балістичні ракети для атак на українські міста, але близько половини з них відхиляються від курсу.
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