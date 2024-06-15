Reuters повідомляє про поглиблення зв'язків РФ та КНДР. Яка мета
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Reuters повідомляє про поглиблення зв'язків РФ та КНДР. Яка мета

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Джерело:  Reuters

Майбутній візит президента Росії до Північної Кореї може призвести до поглиблення військових зв'язків між двома країнами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, попередили офіційні особи Південної Кореї та США.

Головні тези:

  • Майбутній візит Президента Росії до Північної Кореї може призвести до поглиблення військових зв'язків між двома країнами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН.
  • Південна Корея та США виразили стурбованість щодо співробітництва між КНДР і Росією та планують реагувати на провокації Північної Кореї.
  • Міністр оборони Південної Кореї повідомив про відправлення в РФ контейнерів з великою кількістю артилерійських снарядів, які можуть потрапити до російського диктатора.
  • Співпраця між РФ та КНДР може збільшити напруженість у регіоні, що ставить під загрозу стабільність на південному сході Азії.
  • Південна Корея та США погодилися на тісну співпрацю для розв'язання потенційних проблем, які виникли через майбутній візит президента Росії до КНДР.

Південна Корея і США б'ють на сполох щодо зв'язків між КНДР і Росією

Як пише Reuters, заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн в екстреній телефонній розмові із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом заявив, що візит Путіна не повинен призвести до розширення військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою, повідомляє міністерство закордонних справ Сеула.

Підтримуючи стурбованість Кіма, Кемпбелл пообіцяв продовжувати співпрацю для розв'язання потенційної регіональної нестабільності та проблем, спричинених поїздкою.

Уважно відстежуючи відповідні події, обидві сторони домовилися рішуче реагувати на провокації КНДР щодо Південної Кореї та дії, що посилюють напруженість у регіоні, шляхом тісної співпраці, — йдеться в заяві міністерства.

Співпраця РФ і КНДР

Північна Корея відправила в РФ контейнери, в яких можуть бути 5 мільйонів артилерійських снарядів. Однак під час візиту до Пхеньяна російський диктатор Володимир Путін, імовірно, захоче отримати ще більше. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, Сеул виявив щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, що були відправлені з Північної Кореї до РФ, у яких може бути до 4,8 млн артилерійських снарядів, схожих з тими, якими Путін атакував Україну.

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