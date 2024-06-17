Путин собирается с визитом в КНДР и Вьетнам — какова цель

В Кремле официально сообщили о визитах нелегитимного президента России Владимира Путина в Северную Корею 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня.

Что известно о визитах Путина в КНДР и Вьетнам

Сообщается, что в Северную Корею Путин приедет с "дружественным государственным визитом" по приглашению Ким Чен Ина.

Во время визита Путина во Вьетнам запланировано обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международной и региональной повестки дня, сообщили в пресс-службе Кремля. Поделиться

Также по итогам переговоров Путина во Вьетнаме планируется принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.

Агентство Reuters отмечает, что визит Путина во Вьетнам происходит после того, как Ханой уклонился от участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии и отправил своего замминистра иностранных дел на встречу БРИКС в России в начале прошлой недели.

По данным Reuters Соединенные Штаты, в прошлом году улучшившие отношения с Ханоем и являющиеся главным торговым партнером Вьетнама, отреагировали на поездку Путина жестко.

Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны или иным образом позволять ему нормализовать свои зверства, заявил представитель посольства США в Ханое в интервью агентству Reuters, отвечая на вопрос о влиянии этого визита на связи с Соединенными Штатами. Поделиться

Если он сможет свободно путешествовать, это может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права, добавил представитель посольства, имея в виду вторжение в Украину, которое Путин начал в феврале 2022 года.

Предыдущие визиты Путина за границу

Путин за все время в должности посещал КНДР один раз — в 2000 году, тогда лидером этой страны был Ким Чен Ир. Нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын в последний раз приезжал в Россию в сентябре 2023 года.

Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина из-за войны в Украине. Однако КНДР и Вьетнам юрисдикции МКС не признают.