Путин собирается с визитом в КНДР и Вьетнам — какова цель

В Кремле официально сообщили о визитах нелегитимного президента России Владимира Путина в Северную Корею 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня.
Главные тезисы
- Визиты Путина в КНДР и Вьетнам направлены на укрепление дружественных отношений и развитие партнерства с этими странами.
- Ожидается, что в ходе визита во Вьетнам будут обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня, а также подписаны двусторонние документы.
- Представитель посольства США в Ханое выразил беспокойство относительно влияния визита Путина на международные отношения и его войну в Украине.
Что известно о визитах Путина в КНДР и Вьетнам
Сообщается, что в Северную Корею Путин приедет с "дружественным государственным визитом" по приглашению Ким Чен Ина.
Также по итогам переговоров Путина во Вьетнаме планируется принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.
Агентство Reuters отмечает, что визит Путина во Вьетнам происходит после того, как Ханой уклонился от участия в мирном саммите по Украине в Швейцарии и отправил своего замминистра иностранных дел на встречу БРИКС в России в начале прошлой недели.
По данным Reuters Соединенные Штаты, в прошлом году улучшившие отношения с Ханоем и являющиеся главным торговым партнером Вьетнама, отреагировали на поездку Путина жестко.
Если он сможет свободно путешествовать, это может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права, добавил представитель посольства, имея в виду вторжение в Украину, которое Путин начал в феврале 2022 года.
Предыдущие визиты Путина за границу
Путин за все время в должности посещал КНДР один раз — в 2000 году, тогда лидером этой страны был Ким Чен Ир. Нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын в последний раз приезжал в Россию в сентябре 2023 года.
Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина из-за войны в Украине. Однако КНДР и Вьетнам юрисдикции МКС не признают.
В мае Путин ездил в Китай.
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