Аналитики назвали цель заявлений Путина о переговорах с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в обозримом будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.

Путина не интересуют добросовестные переговоры о мире в Украине

Как отмечают аналитики, 16 июня на саммите премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "Россия не должна сейчас сидеть за столом переговоров", и что мир в Украине наступит только тогда, "когда Россия согласится с международными принципами и уставом ООН" .

При этом аналитики отмечают, что правитель Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и лишь имитирует заинтересованность в переговорах в отдельных случаях в рамках более широких информационных усилий, направленных на то, чтобы подстречь Запад пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

Путин вряд ли будет заинтересован в добросовестных переговорах в обозримом будущем, учитывая, что недавно он изложил теорию российской победы в Украине, которая основывается на предположении, что российские войска способны к неопределенному во время ползучего продвижения на поле боя, чтобы выдержать западную поддержку Украины. Поделиться

Российский диктатор выдвинул абсурдные "условия прекращения войны в Украине"

Путин накануне саммита мира заявил, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ.

Кроме того, по словам нелегитимного президента России, "Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО". Мол, "если эти условия будут исполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".

Обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем немедленно, — заявил Путин. Поделиться

По его словам, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.