Аналитики назвали цель заявлений Путина о переговорах с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в обозримом будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.
Главные тезисы
- Российский диктатор выдвинул абсурдные условия прекращения войны в Украине, включая вывод украинских войск и отказ от НАТО
- Путин утверждает, что российское предложение не о временном перемирии, а о окончательном завершении конфликта
- Для мирного урегулирования в Украине Путин также требует нейтрального и безъядерного статуса страны, а также упразднение санкций против России
- Аналитики предполагают, что Путин не ставит целью добросовестные переговоры о мире в Украине, а скорее использует их как инструмент для достижения своих геополитических целей
Путина не интересуют добросовестные переговоры о мире в Украине
Как отмечают аналитики, 16 июня на саммите премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "Россия не должна сейчас сидеть за столом переговоров", и что мир в Украине наступит только тогда, "когда Россия согласится с международными принципами и уставом ООН" .
При этом аналитики отмечают, что правитель Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и лишь имитирует заинтересованность в переговорах в отдельных случаях в рамках более широких информационных усилий, направленных на то, чтобы подстречь Запад пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.
Российский диктатор выдвинул абсурдные "условия прекращения войны в Украине"
Путин накануне саммита мира заявил, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ.
Кроме того, по словам нелегитимного президента России, "Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО". Мол, "если эти условия будут исполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".
По его словам, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.
Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также упразднение санкций против России.
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