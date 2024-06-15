Страна-агрессорка Россия в апреле 2022 года фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, требуя в проекте договора права вето на ответ международного сообщества в случае повторного нападения.

Как Россия сорвала мирные переговоры с Украиной в 2022 году

Журналисты издания обнародовали в полном объеме проекты мирного договора от 17 марта и 15 апреля 2022 г. с предложениями и требованиями обеих сторон.

Отмечается, что документы оказались в распоряжении журналистов издания украинских, российских и европейских чиновников.

Кроме этого, журналисты издания несколько месяцев брали интервью у более чем десятка украинских, российских и западных действующих и бывших должностных лиц и других лиц, приближенных к переговорному процессу.

По информации журналистов издания со ссылкой на документы о мирном урегулировании войны, между Украиной и Россией были споры относительно пунктов уровня вооружений, условий потенциального членства Украины в ЕС, кроме этого Россия требовала отмены ряда украинских законопроектов относительно языка и культуры.

В частности, во время переговоров, представители Украины согласились отказаться от членства в НАТО и отдать России часть оккупированных территорий, однако отказались признавать российский суверенитет над этими территориями.

Россия также требовала от Украины сделать русский язык официальным.

Россия, ошеломленная ожесточенным сопротивлением Украины, казалось, была открыта к такому соглашению, но в конце концов не согласилась на ее важнейший компонент: договоренность, которая обязывала другие страны встать на защиту Украины, если она снова подвергается нападению, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Что известно о достигнутых договоренностях по результатам переговоров

В частности, журналисты издания ознакомились с проектом договора от 17 марта, предоставленным Украиной представителям правительств западных стран.

Тогда Украина требовала от России одобрения получения международных гарантий безопасности, согласно которым гаранты станут в защиту Киева в случае повторного российского нападения.

Она хотела, чтобы договор распространялся на "международно-признанные границы Украины", даже когда российские войска все еще пытались захватить Киев.

Украина хотела, чтобы ее союзники были обязаны по договору вмешаться, если на нее снова нападут, например, путем "...закрытия воздушного пространства над Украиной, предоставления необходимого оружия, использования вооруженных сил с целью восстановления и дальнейшего поддержания безопасности Украины как постоянно нейтрального государства".

Представители России хотели, чтобы Украина и все подписавшие договор отменили санкции, требовали отдать весь восточный Донбасс и Крым.

Список из семи пунктов был направлен против национальной идентичности Украины, включая запрет называть улицы именами борцов за независимость Украины.

Проект содержал ограничения на численность украинских вооруженных сил и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые страна могла бы иметь в своем арсенале.

Мы тихо говорили: "Вы же понимаете, что это одностороннее разоружение, не правда ли?" - комментировали эти требования американские чиновники во время встреч с коллегами из Украины. Поделиться

По словам европейского дипломата, лидеры Польши опасались, что Германия или Франция могут попытаться убедить украинцев принять условия России и хотели этого не допустить.

Поэтому на встрече с лидерами НАТО в Брюсселе 24 марта президент Польши Анджей Дуда поднял текст проекта соглашения от 17 марта, рассказал присутствовавший на встрече дипломат. "Кто из вас его подпишет?" – спросил Дуда своих коллег.

Ни один из лидеров НАТО не отозвался.

29 марта прошла встреча представителей Украины и России в стамбульском дворце Босфора.

Тогда российская сторона одобрила требования Украины относительно нейтралитета и гарантий безопасности и уже меньше отмечали собственные территориальные требования.

Украина подытожила предложенное соглашение в двухстраничном документе, который она назвала Стамбульским коммюнике, но так и не опубликовала.

Статус Крыма должен быть определен в течение 10-15 лет, при этом Украина обещала не пытаться вернуть полуостров силой.

эленский и Путин должны встретиться лично, чтобы завершить мирный договор и договориться о том, какую часть украинской территории Россия будет продолжать оккупировать.

Государства-гаранты и Украина соглашаются, что в случае агрессии, любого вооруженного нападения на Украину или любой военной операции против Украины, каждое из государств-гарантов, после срочных и немедленных консультаций между ними... предоставит... помощь Украине , как постоянно подвергшемуся нападению нейтральному государству - говорилось в проекте коммюнике. Поделиться

Однако публично российская сторона посылала противоречивые сигналы о готовности подписания этого соглашения.

Итак, в варианте от 15 апреля участники переговоров согласились, что Украина объявит себя постоянно нейтральным государством, хотя ему будет позволено присоединиться к Европейскому Союзу.

Значительная часть договора "не будет распространяться" на Крым и другую часть территории Украины, которая будет определена позже - это означает, что Киев смирится с российской оккупацией части своей территории, не признавая российский суверенитет над ней.

Россия хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 25 милями (40 км), в то время как Украина хотела 174 милями (280 км) достаточно для поражения целей по всему Крыму.

Россия все еще хотела, чтобы Украина упразднила законы, связанные с языком и национальной идентичностью, а также отвела украинские войска в рамках прекращения огня.

В российском предложении по прекращению огня отмечалось, что Украина должна вывести свои войска на собственной территории "в места постоянной дислокации или в места, согласованные с Российской Федерацией".

Однако, как пишет издание, самая большая проблема возникла в статье 5. В ней говорилось, что в случае очередного вооруженного нападения на Украину "государства-гаранты", которые подпишут договор - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - станут на нее защиту.