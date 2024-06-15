Россия имитирует интерес в мирных переговорах. Эксперты объяснили цель

Российское руководство имитирует заинтересованность в содержательных переговорах, но действительно хочет убедить Запад пойти на уступки относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Правитель РФ Владимир Путин хочет добиться полного уничтожения украинской государственности.
Главные тезисы
- Российское руководство имитирует заинтересованность в мирных переговорах, но действительно имеет агрессивные планы относительно территориальной целостности Украины.
- Эксперты считают, что Россия пытается убедить Запад пойти на уступки, угрожая доминированием на территории Украины и уничтожением украинской государственности.
- Путин указывает на намерение завоевать больше территорий и уничтожить украинскую государственность, не соглашаясь на урегулирование, не соответствующее его стратегическим целям.
- Попытка России добиться победы в Украине может иметь серьезные последствия для региона, включая возможную угрозу НАТО и утрату государственной независимости Украины.
- Путин пытается использовать конфликт в Украине как предпосылку для дальнейшей войны с НАТО, требуя от Украины условий, реалистично включающих капитуляцию и стратегические потери.
Почему Россия имитирует заинтересованность в мирных переговорах
Военные действия и наступление в Харьковской области свидетельствуют о том, что Москва больше заинтересована в достижении своей долгосрочной цели — максималистской победы в Украине, чем в любом урегулировании, которое немедленно заморозило бы линию фронта на текущем уровне.
Аналитики напомнили, что Путин рассматривает сохранение Россией контроля над ныне оккупированной украинской территорией как основу для переговоров, которая не подлежит обсуждению.
По мнению экспертов, победа России в войне не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможного конфликта с НАТО, но и предоставила бы РФ доступ к миллионам людей, которых она сможет принудительно забрать в армию, а также большую часть ресурсов и промышленного. потенциала Украины
Аналитики считают, что Путин, по всей видимости, рассматривает победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО. При этом любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающего полной капитуляции Украины, для него является временной паузой в усилиях по уничтожению независимого украинского государства.
Заявления Путина о "переговорах"
Правитель РФ назвал условия для начала переговоров с Украиной: вывод ВСУ из четырех частично захваченных областей, отказ от вступления в НАТО и снятие западных санкций. РФ требует передать ему еще 23 тыс. кв. км (хотя армия РФ захватила за полгода около полутысячи).
Военно-политический эксперт и советник комитета Верховной Рады по нацбезопасности Иван Ступак рассказал, как поняли в Киеве настоящие мотивы российского лидера Владимира Путина, назвавшего "условия для переговоров" с Украиной.
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