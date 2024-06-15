Россия имитирует интерес в мирных переговорах. Эксперты объяснили цель

Российское руководство имитирует заинтересованность в содержательных переговорах, но действительно хочет убедить Запад пойти на уступки относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Правитель РФ Владимир Путин хочет добиться полного уничтожения украинской государственности.

Почему Россия имитирует заинтересованность в мирных переговорах

Путин и Кремль заметно усилили свою экспансионистскую риторику по отношению к Украине с декабря 2023 года и все чаще указывают на то, что Россия намерена завоевать больше территории в Украине и стремится полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность, говорится в отчете Института изучения войны. Поделиться

Военные действия и наступление в Харьковской области свидетельствуют о том, что Москва больше заинтересована в достижении своей долгосрочной цели — максималистской победы в Украине, чем в любом урегулировании, которое немедленно заморозило бы линию фронта на текущем уровне.

Аналитики напомнили, что Путин рассматривает сохранение Россией контроля над ныне оккупированной украинской территорией как основу для переговоров, которая не подлежит обсуждению.

Постоянный акцент на признании оккупированной украинской территории по-русски не указывает на то, что Россия отказывается от этих более широких стратегических целей. Прекращение огня, предусматривающее освобождение ныне оккупированных территорий, конкретизировало бы идею о том, что территориальная целостность Украины является предметом переговоров и стала бы прецедентом, к которому Кремль, несомненно, вернется, чтобы добиться дальнейших территориальных уступок и вообще подвергнуть сомнению идею украинского , - подчеркивают в ISW. Поделиться

По мнению экспертов, победа России в войне не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможного конфликта с НАТО, но и предоставила бы РФ доступ к миллионам людей, которых она сможет принудительно забрать в армию, а также большую часть ресурсов и промышленного. потенциала Украины

Аналитики считают, что Путин, по всей видимости, рассматривает победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО. При этом любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающего полной капитуляции Украины, для него является временной паузой в усилиях по уничтожению независимого украинского государства.

Заявления Путина о "переговорах"

Правитель РФ назвал условия для начала переговоров с Украиной: вывод ВСУ из четырех частично захваченных областей, отказ от вступления в НАТО и снятие западных санкций. РФ требует передать ему еще 23 тыс. кв. км (хотя армия РФ захватила за полгода около полутысячи).

Он хочет, чтобы мы отказались не только от части наших временно оккупированных территорий, но и от неоккупированных, возмущен президент Владимир Зеленский. Поделиться

Военно-политический эксперт и советник комитета Верховной Рады по нацбезопасности Иван Ступак рассказал, как поняли в Киеве настоящие мотивы российского лидера Владимира Путина, назвавшего "условия для переговоров" с Украиной.