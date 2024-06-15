Росія імітує зацікавленість у мирних переговорах. Експерти пояснили мету

Російське керівництво імітує зацікавленість у змістовних переговорах, але насправді хоче переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Правитель РФ Володимир Путін хоче досягти повного знищення української державності.
Головні тези:
- Російське керівництво імітує зацікавленість у мирних переговорах, але насправді має агресивні плани стосовно територіальної цілісності України.
- Експерти вважають, що Росія намагається переконати Захід піти на поступки, погрожуючи домінуванням на території України та знищенням української державності.
- Путін вказує на намір завоювати більше територій та знищити українську державність, не погоджуючись на врегулювання, яке не відповідає його стратегічним цілям.
- Спроба Росії досягнути перемоги в Україні може мати серйозні наслідки для регіону, включаючи можливу загрозу НАТО та втрату державної незалежності України.
- Путін намагається використати конфлікт в Україні як передумову для подальшої війни з НАТО, вимагаючи від України умов, які реалістично включають капітуляцію та стратегічні втрати.
Чому Росія імітує зацікавленість у мирних переговорах
Військові дії та наступ у Харківській області свідчать про те, що Москва більше зацікавлена у досягненні своєї довгострокової мети — максималістської перемоги в Україні, ніж у будь-якому врегулюванні, яке б негайно заморозило лінію фронту на поточному рівні.
Аналітики нагадали, що Путін розглядає збереження Росією контролю над нині окупованою українською територією як основу для переговорів, яка не підлягає обговоренню.
На думку експертів, перемога Росії у війні не лише усунула б загрозу України як потенційного супротивника під час можливого конфлікту з НАТО, але й надала б РФ доступ до мільйонів людей, яких вона зможе примусово забрати до армії, а також до більшої частини ресурсів і промислового потенціалу України.
Аналітики вважають, що Путін, ймовірно, розглядає перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО. При цьому будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, яке не передбачає повної капітуляції України, для нього є тимчасовою паузою в зусиллях зі знищення незалежної української держави.
Заяви Путіна про "переговори"
Правитель РФ назвав умови для початку переговорів з Україною: виведення ЗСУ з чотирьох частково захоплених областей, відмова від вступу в НАТО і зняття західних санкцій. РФ вимагає передати їй ще 23 тис. кв. км (хоча армія РФ захопила за півроку близько півтисячі).
Військово-політичний експерт і радник комітету Верховної Ради з нацбезпеки Іван Ступак розповів, як зрозуміли в Києві справжні мотиви російського лідера Володимира Путіна, який назвав "умови для переговорів" з Україною.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-