Росія імітує зацікавленість у мирних переговорах. Експерти пояснили мету

Російське керівництво імітує зацікавленість у змістовних переговорах, але насправді хоче переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Правитель РФ Володимир Путін хоче досягти повного знищення української державності.

Чому Росія імітує зацікавленість у мирних переговорах

Путін і Кремль помітно посилили свою експансіоністську риторику щодо України з грудня 2023 року і все частіше вказують на те, що Росія має намір завоювати більше території в Україні та прагне повністю знищити українську державність та ідентичність, — йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Поширити

Військові дії та наступ у Харківській області свідчать про те, що Москва більше зацікавлена у досягненні своєї довгострокової мети — максималістської перемоги в Україні, ніж у будь-якому врегулюванні, яке б негайно заморозило лінію фронту на поточному рівні.

Аналітики нагадали, що Путін розглядає збереження Росією контролю над нині окупованою українською територією як основу для переговорів, яка не підлягає обговоренню.

Постійний акцент на визнанні окупованої української території російською не вказує на те, що Росія відмовляється від цих більш широких стратегічних цілей. Припинення вогню, яке передбачає звільнення нині окупованих територій, конкретизувало б ідею про те, що територіальна цілісність України є предметом переговорів, і стало б прецедентом, до якого Кремль, безсумнівно, повернеться, щоб домогтися подальших територіальних поступок і взагалі поставити під сумнів ідею української державності, — наголошують в ISW. Поширити

На думку експертів, перемога Росії у війні не лише усунула б загрозу України як потенційного супротивника під час можливого конфлікту з НАТО, але й надала б РФ доступ до мільйонів людей, яких вона зможе примусово забрати до армії, а також до більшої частини ресурсів і промислового потенціалу України.

Аналітики вважають, що Путін, ймовірно, розглядає перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО. При цьому будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, яке не передбачає повної капітуляції України, для нього є тимчасовою паузою в зусиллях зі знищення незалежної української держави.

Заяви Путіна про "переговори"

Правитель РФ назвав умови для початку переговорів з Україною: виведення ЗСУ з чотирьох частково захоплених областей, відмова від вступу в НАТО і зняття західних санкцій. РФ вимагає передати їй ще 23 тис. кв. км (хоча армія РФ захопила за півроку близько півтисячі).

Він хоче, щоб ми відмовилися не тільки від частини наших тимчасово окупованих територій, а й від неокупованих, — обурений президент Володимир Зеленський. Поширити

Військово-політичний експерт і радник комітету Верховної Ради з нацбезпеки Іван Ступак розповів, як зрозуміли в Києві справжні мотиви російського лідера Володимира Путіна, який назвав "умови для переговорів" з Україною.