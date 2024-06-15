Ми маємо змусити Путіна боятися — політолог Олів’є Ведрін

Напередодні Глобального саміту миру щодо України, який прийме десятки лідерів 15-16 червня у Швейцарії, ми запитали французького політолога Олів’є Ведріна, які мінуси цієї події, а також яких ключових цілей можна досягти.

Які першочергові цілі Українського мирного саміту, особливо з європейської точки зору?

Цей саміт більше все ж міжнародний, ніж європейський. Для Євросоюзу цільовим питанням тепер буде старт процесу приєднання України до блоку до майбутнього головування уряду Орбана (прем'єра Угорщини — ред.) в Раді Європейського Союзу.

Чи проявляють громадяни Євросоюзу цікавість до Саміту миру?

Зараз у Європі ми маємо результати європейських виборів. Отже, у Франції ми зараз говоримо лише про французьку політику.

Ми не обговорюємо цей саміт у Швейцарії. У Європі через вибори до Європарламенту ми зосереджені лише на внутрішній політиці ЄС. Після цього у нас будуть Олімпійські ігри. Це означає, що зараз у ЗМІ ми зосереджені на внутрішньополітичних питаннях ЄС та Олімпійських іграх. Тому Україна не на першому місці в наших ЗМІ. Олів’є Ведрін Французький професор, політолог та журналіст

Володимир Зеленський прибув на Глобальний саміт миру у Швейцарію (Фото: president.gov.ua)

Чи був вибір такого часу для саміту помилкою?

Це була велика помилка. Чому? Тому що все відбуватиметься одразу після виборів до Європарламенту і безпосередньо перед Олімпійськими іграми.

Було б краще провести Саміт миру у вересні чи жовтні. Не зараз — між виборами в ЄС і Олімпійськими іграми. У вересні було б найкраще, тому що в листопаді вибори в США.

У Брюсселі напередодні Глобального саміту миру відбулася серія заходів у межах ініціативи Bring Kids Back UA (Фото: president.gov.ua)

Яких результатів чекати від Українського мирного саміту у Швейцарії?

Я боюся, що ми не матимемо гарного результату на цьому саміті. Але це лише перший крок. У будь-якому разі, я стурбований тим, що ми не матимемо сильного результату.

Що ЄС і США можуть зробити для України?

ЄС повинен надати Україні зброю, боєприпаси та F-16. Ви знаєте, чому Росія не приїде на цей саміт у Швейцарії? Бо Росія не боїться. І якщо ви хочете вести переговори з країною-агресоркою — ви повинні змусити її боятися.

Україна отримає перші західні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року (Фото: flickr)

Росія не боїться. Путін знає, що готує Росію до тривалої війни. І він чекає. І якщо ми хочемо підштовхнути Путіна до переговорів, ми повинні змусити Путіна боятися. Злякати його — це надати Україні зброю.

Ми вже понад рік говоримо про винищувачі F-16. А Україна чекає. І я повторюю: якщо ми хочемо домовлятися з Путіним, ми повинні змусити його боятися.

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін не полишає спроб зірвати Глобальний саміт миру

Які причини можуть відтермінувати надання Україні зброї від ЄС та США?

Вони бояться хаосу в Росії, бо не хочуть сценарію як із Югославією. Перед розпадом Радянського Союзу США та європейські країни боялися розколу Союзу та громадянської війни у пострадянських країнах. Радянський Союз зник, і нічого не сталося.

Як уникнути хаосу в Росії?

На мою думку, якщо вони хочуть уникнути хаосу у РФ, вони повинні подумати про тамтешню опозицію і допомогти російським демократам отримати владу.