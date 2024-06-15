Ми маємо змусити Путіна боятися — політолог Олів’є Ведрін

Напередодні Глобального саміту миру щодо України, який прийме десятки лідерів 15-16 червня у Швейцарії, ми запитали французького політолога Олів’є Ведріна, які мінуси цієї події, а також яких ключових цілей можна досягти.
Головні тези:
- Головною метою Українського мирного саміту є завершення війни на умовах Києва.
- Захід повинен надати Україні усю необхідну зброю, а також винищувачі F-16, щоб змусити Путіна боятися.
- Путін готує Росію до тривалої війни, тому й ігнорує Саміт миру у Швейцарії.
Які першочергові цілі Українського мирного саміту, особливо з європейської точки зору?
Цей саміт більше все ж міжнародний, ніж європейський. Для Євросоюзу цільовим питанням тепер буде старт процесу приєднання України до блоку до майбутнього головування уряду Орбана (прем'єра Угорщини — ред.) в Раді Європейського Союзу.
Чи проявляють громадяни Євросоюзу цікавість до Саміту миру?
Зараз у Європі ми маємо результати європейських виборів. Отже, у Франції ми зараз говоримо лише про французьку політику.
Чи був вибір такого часу для саміту помилкою?
Це була велика помилка. Чому? Тому що все відбуватиметься одразу після виборів до Європарламенту і безпосередньо перед Олімпійськими іграми.
Було б краще провести Саміт миру у вересні чи жовтні. Не зараз — між виборами в ЄС і Олімпійськими іграми. У вересні було б найкраще, тому що в листопаді вибори в США.
Яких результатів чекати від Українського мирного саміту у Швейцарії?
Я боюся, що ми не матимемо гарного результату на цьому саміті. Але це лише перший крок. У будь-якому разі, я стурбований тим, що ми не матимемо сильного результату.
Що ЄС і США можуть зробити для України?
ЄС повинен надати Україні зброю, боєприпаси та F-16. Ви знаєте, чому Росія не приїде на цей саміт у Швейцарії? Бо Росія не боїться. І якщо ви хочете вести переговори з країною-агресоркою — ви повинні змусити її боятися.
Росія не боїться. Путін знає, що готує Росію до тривалої війни. І він чекає. І якщо ми хочемо підштовхнути Путіна до переговорів, ми повинні змусити Путіна боятися. Злякати його — це надати Україні зброю.
Ми вже понад рік говоримо про винищувачі F-16. А Україна чекає. І я повторюю: якщо ми хочемо домовлятися з Путіним, ми повинні змусити його боятися.
Які причини можуть відтермінувати надання Україні зброї від ЄС та США?
Вони бояться хаосу в Росії, бо не хочуть сценарію як із Югославією. Перед розпадом Радянського Союзу США та європейські країни боялися розколу Союзу та громадянської війни у пострадянських країнах. Радянський Союз зник, і нічого не сталося.
Як уникнути хаосу в Росії?
На мою думку, якщо вони хочуть уникнути хаосу у РФ, вони повинні подумати про тамтешню опозицію і допомогти російським демократам отримати владу.
Україна також повинна допомогти демократичній російській опозиції, тому що якщо вона це зробить, то таким чином продемонструє Заходу, що знає, як важливо уникнути хаосу в країні-агресорці. Це ключовий момент.
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