Мы должны заставить Путина бояться — политолог Оливье Ведрин

В преддверии Глобального саммита мира по Украине, который примет десятки лидеров 15-16 июня в Швейцарии, мы спросили французского политолога Оливье Ведрина, какие минусы этого события, а также каких ключевых целей можно достичь.
Главные тезисы
- Главной целью Украинского мирного саммита является завершение войны на условиях Киева.
- Запад должен предоставить Украине все необходимое оружие, а также истребители F-16, чтобы заставить Путина бояться.
- Путин готовит Россию к длительной войне, потому и игнорирует Саммит мира в Швейцарии.
Каковы первоочередные цели Украинского мирного саммита, особенно с европейской точки зрения?
Этот саммит больше все же международный, чем европейский. Для Евросоюза целевым вопросом будет старт процесса присоединения Украины к блоку до председательства правительства Орбана (премьера Венгрии — ред.) в Совете Европейского Союза.
Проявляют ли граждане Евросоюза интерес к Саммиту мира?
Сейчас в Европе у нас есть результаты европейских выборов. Во Франции мы сейчас говорим только о французской политике.
Был ли выбор такого времени для саммита ошибкой?
Это была большая ошибка. Почему? Потому что все пройдет сразу после выборов в Европарламент и непосредственно перед Олимпийскими играми.
Было бы лучше провести саммит мира в сентябре или октябре. Не сейчас — между выборами в ЕС и Олимпийскими играми. В сентябре было бы лучше, потому что в ноябре выборы в США.
Какие результаты ждать от Украинского мирного саммита в Швейцарии?
Я боюсь, что у нас не будет хорошего результата на этом саммите. Но это только первый шаг. Во всяком случае, я озабочен тем, что у нас не будет сильного результата.
Что ЕС и США могут сделать для Украины?
ЕС должен предоставить Украине оружие, боеприпасы и F-16. Вы знаете, почему Россия не приедет на саммит в Швейцарии? Потому что Россия не боится. И если вы хотите вести переговоры со страной-агрессоркой — вы должны заставить ее бояться.
Россия не боится. Путин знает, что готовит Россию к длительной войне. И он ждет. И если мы хотим подтолкнуть Путина к переговорам, мы должны заставить Путина бояться. Напугать его — предоставить Украине оружие.
Мы уже больше года говорим об истребителях F-16. А Украина ждет. И я повторяю: если мы хотим договариваться с Путиным — мы должны заставить его бояться.
Какие причины могут помешать своевременному предоставлению Украине оружия от ЕС и США?
Они боятся хаоса в России, потому что не хотят сценария как с Югославией. Перед распадом Советского Союза США и европейские страны боялись раскола Союза и войны в постсоветских странах. Советский Союз исчез, и ничего не произошло.
Как избежать хаоса в России?
На мой взгляд, если они хотят избежать хаоса в РФ, они должны подумать о тамошней оппозиции и помочь российским демократам получить власть.
Украина также должна помочь демократической российской оппозиции, потому что если она это сделает, то таким образом продемонстрирует Западу, что знает, как важно избежать хаоса в стране-агрессорке. Это ключевой момент.
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