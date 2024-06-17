Аналітики назвали мету заяв Путіна щодо перемовин з Україною

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні.
Головні тези:
- Заяви Путіна про умови для припинення війни в Україні названі аналітиками абсурдними та спрямованими на власну вигоду.
- Володимир Путін пропонує умови перемир'я, які включають повний вивід українських військ з окупованих територій та відмову України від планів вступу до НАТО.
- Путін також вимагає нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії як передумови для мирного врегулювання конфлікту.
- Аналітики підкреслюють, що істинна мета заяв Путіна полягає в продовженні власної політичної гри та демонстрації сили перед Заходом.
Путіна не цікавлять добросовісні переговори про мир в Україні
Як зазначають аналітики, 16 червня на саміті прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що "Росія не повинна зараз сидіти за столом переговорів", і що мир в Україні настане лише тоді, "коли Росія погодиться з міжнародними принципами та статутом ООН".
При цьому аналітики зазначають, що правитель Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише імітує зацікавленість у переговорах в окремих випадках у рамках більш широких інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб підбурити Захід піти на поступки, які б порушили суверенітет України.
Російський диктатор висунув абсурдні "умови для припинення війни в Україні"
Путін напередодні Саміту миру заявив, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.
Крім того, за словами нелегітимного президента Росії, "Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО". Мовляв, "якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь".
За його словами, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.
Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.
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