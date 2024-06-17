Путін збирається з візитом до КНДР та Вʼєтнаму — яка мета

У Кремлі офіційно повідомили про візити нелегітимного президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня.
Головні тези:
- Володимир Путін планує відвідати КНДР та Вʼєтнам у червні з метою укладення договорів та обговорення спільних питань.
- Взаємодія Росії з країнами Азії викликає реакцію з боку США, які висловлюють стурбованість щодо можливого нормалізації порушень міжнародного права.
- Під час візиту до КНДР та Вʼєтнаму, Путін обговорить розвиток партнерства і перспективи співпраці з країнами Азії.
- Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні, але КНДР і Вʼєтнам не визнають його юрисдикцію.
Що відомо про візити Путіна до КНДР та Вʼєтнаму
Повідомляється, що до Північної Кореї Путін приїде з "дружнім державним візитом" на запрошення Кім Чен Ина.
Також за підсумками переговорів Путіна у В'єтнамі планується ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.
Агентство Reuters зазначає, що візит Путіна до В'єтнаму відбувається після того, як Ханой ухилився від участі в мирному саміті щодо України в Швейцарії і відправив свого заступника міністра закордонних справ на зустріч БРІКС в Росії на початку минулого тижня.
За даними Reuters Сполучені Штати, які минулого року покращили відносини з Ханоєм і є головним торговельним партнером В'єтнаму, відреагували на поїздку Путіна жорстко.
Якщо він зможе вільно подорожувати, це може нормалізувати кричущі порушення Росією міжнародного права, додав представник посольства, маючи на увазі вторгнення в Україну, яке Путін розпочав у лютому 2022 року.
Попередні візити Путіна за кордон
Путін за весь час на посаді відвідував КНДР один раз — у 2000 році, тоді лідером цієї країни був Кім Чен Ір. Нинішній керівник КНДР Кім Чен Ин востаннє приїжджав до Росії у вересні 2023 року.
Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні. Проте КНДР і В'єтнам юрисдикції МКС не визнають.
У травні Путін їздив в Китай.
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