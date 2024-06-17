Путін збирається з візитом до КНДР та Вʼєтнаму — яка мета
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Путін збирається з візитом до КНДР та Вʼєтнаму — яка мета

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Джерело:  Reuters

У Кремлі офіційно повідомили про візити нелегітимного президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня.

Головні тези:

  • Володимир Путін планує відвідати КНДР та Вʼєтнам у червні з метою укладення договорів та обговорення спільних питань.
  • Взаємодія Росії з країнами Азії викликає реакцію з боку США, які висловлюють стурбованість щодо можливого нормалізації порушень міжнародного права.
  • Під час візиту до КНДР та Вʼєтнаму, Путін обговорить розвиток партнерства і перспективи співпраці з країнами Азії.
  • Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні, але КНДР і Вʼєтнам не визнають його юрисдикцію.

Що відомо про візити Путіна до КНДР та Вʼєтнаму

Повідомляється, що до Північної Кореї Путін приїде з "дружнім державним візитом" на запрошення Кім Чен Ина.

Під час візиту Путіна до В'єтнаму заплановано обговорити розвиток партнерства Москви і Ханоя, питання міжнародного та регіонального порядку денного, — повідомили у прес-службі Кремля.

Також за підсумками переговорів Путіна у В'єтнамі планується ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

Агентство Reuters зазначає, що візит Путіна до В'єтнаму відбувається після того, як Ханой ухилився від участі в мирному саміті щодо України в Швейцарії і відправив свого заступника міністра закордонних справ на зустріч БРІКС в Росії на початку минулого тижня.

За даними Reuters Сполучені Штати, які минулого року покращили відносини з Ханоєм і є головним торговельним партнером В'єтнаму, відреагували на поїздку Путіна жорстко.

Жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни або іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства, — заявив представник посольства США в Ханої в інтерв'ю агентству Reuters, відповідаючи на питання про вплив цього візиту на зв'язки зі Сполученими Штатами.

Якщо він зможе вільно подорожувати, це може нормалізувати кричущі порушення Росією міжнародного права, додав представник посольства, маючи на увазі вторгнення в Україну, яке Путін розпочав у лютому 2022 року.

Попередні візити Путіна за кордон

Путін за весь час на посаді відвідував КНДР один раз — у 2000 році, тоді лідером цієї країни був Кім Чен Ір. Нинішній керівник КНДР Кім Чен Ин востаннє приїжджав до Росії у вересні 2023 року.

Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні. Проте КНДР і В'єтнам юрисдикції МКС не визнають.

У травні Путін їздив в Китай.

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