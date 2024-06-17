Путін збирається з візитом до КНДР та Вʼєтнаму — яка мета

У Кремлі офіційно повідомили про візити нелегітимного президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму 19-20 червня.

Що відомо про візити Путіна до КНДР та Вʼєтнаму

Повідомляється, що до Північної Кореї Путін приїде з "дружнім державним візитом" на запрошення Кім Чен Ина.

Під час візиту Путіна до В'єтнаму заплановано обговорити розвиток партнерства Москви і Ханоя, питання міжнародного та регіонального порядку денного, — повідомили у прес-службі Кремля. Поширити

Також за підсумками переговорів Путіна у В'єтнамі планується ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

Агентство Reuters зазначає, що візит Путіна до В'єтнаму відбувається після того, як Ханой ухилився від участі в мирному саміті щодо України в Швейцарії і відправив свого заступника міністра закордонних справ на зустріч БРІКС в Росії на початку минулого тижня.

За даними Reuters Сполучені Штати, які минулого року покращили відносини з Ханоєм і є головним торговельним партнером В'єтнаму, відреагували на поїздку Путіна жорстко.

Жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни або іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства, — заявив представник посольства США в Ханої в інтерв'ю агентству Reuters, відповідаючи на питання про вплив цього візиту на зв'язки зі Сполученими Штатами. Поширити

Якщо він зможе вільно подорожувати, це може нормалізувати кричущі порушення Росією міжнародного права, додав представник посольства, маючи на увазі вторгнення в Україну, яке Путін розпочав у лютому 2022 року.

Попередні візити Путіна за кордон

Путін за весь час на посаді відвідував КНДР один раз — у 2000 році, тоді лідером цієї країни був Кім Чен Ір. Нинішній керівник КНДР Кім Чен Ин востаннє приїжджав до Росії у вересні 2023 року.

Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через війну в Україні. Проте КНДР і В'єтнам юрисдикції МКС не визнають.