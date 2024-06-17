За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, кремлівський диктатор Володимир Путін може віддати наказ щодо застосування ядерної зброї у разі загрози остаточної поразки окупаційної армії РФ в Україні.

Путін може застосувати ядерну зброю у разі поразки в Україні

Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки, - пояснює Литвиненко. Поширити

За його словами, поразка окупаційної армії РФ у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України може призвести до розвалу фронту, масового дезертирства російських військових і масштабних протестів у Москві.

При цьому секретар РНБО зазначив, що Путін ймовірно не наважиться використати ядерну зброю доти, поки його злочинна армія зберігає перевагу у війні проти України.

Литвиненко припустив, що навіть в умовах загрози поразки окупаційної армії РФ в Україні кремлівський диктатор віддасть наказ щодо застосування тактичної ядерної зброї.

На думку секретаря РНБО, це, скоріш за все, спровокує початок Третьої світової війни.

Литвиненко підкреслив, що поразка армії РФ в Україні не призведе до автоматичного використання Росією ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати росіян, що поразка насправді нібито є “перемогою”.

Західні аналітики попереджають про погіршення ситуації із ядерною безпекою

Як зазначає видання Bloomberg із посиланням на аналітиків Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, у найближчі роки ймовірно буде зафіксовано тривожне збільшення кількості ядерних боєголовок разом з ракетами та літаками у всьому світі.

Оскільки Росія продовжує погрожувати західним країнам застосуванням ядерної зброї, а Китай, ймовірно вперше привів зброю масового знищення в стан високої бойової готовності, кількість ядерних боєголовок у світі зросла до 3 тис 904 одиниць.

Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброя часів холодної війни поступово демонтується, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості діючих ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння, - зазначає директор Інституту Ден Сміт. Поширити

Він підкреслив, що наразі світ переживає один з найнебезпечніших моментів в історії людства.