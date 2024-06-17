По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, кремлевский диктатор Владимир Путин может придать применение ядерного оружия в случае угрозы окончательного поражения оккупационной армии РФ в Украине.
Главные тезисы
- Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия, если его оккупационноя армия в Украине окажется на грани поражения по мнению СНБО.
- Увеличение ядерных боеголовок в мире вызывает тревогу из-за угрозы применения ядерного оружия Россией и активного расширения ядерного арсенала Китая.
- Западные аналитики предупреждают об опасности ухудшения ситуации в области ядерной безопасности в связи с возможным третьим мировым конфликтом.
- Институт исследований мировых проблем сообщает о росте количества ядерных боеголовок с учетом тревожного увеличения ядерного арсенала и боеготовности Китая.
- Тенденция увеличения количества действующих ядерных боеголовок в мире продолжается, что поднимает серьезные вопросы о контроле и обеспечении безопасности на международном уровне.
Путин может применить ядерное оружие в случае поражения в Украине
По его словам, поражение оккупационной армии РФ в развязанной Кремлем преступной войне против Украины может привести к развалу фронта, массовому дезертирству российских военных и масштабным протестам в Москве.
При этом секретарь СНБО отметил, что Путин, вероятно, не решится использовать ядерное оружие до тех пор, пока его преступная армия сохраняет преимущество в войне против Украины.
Литвиненко предположил, что даже в условиях угрозы поражения оккупационной армии РФ в Украине кремлевский диктатор отдаст приказ о применении тактического ядерного оружия.
По мнению секретаря СНБО, это, скорее всего, спровоцирует начало третьей мировой войны.
Литвиненко подчеркнул, что поражение армии РФ в Украине не приведет к автоматическому использованию Россией ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить россиян, что поражение на самом деле является "победой".
Западные аналитики предупреждают об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью
Как отмечает издание Bloomberg со ссылкой на аналитиков Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в ближайшие годы, вероятно, будет зафиксировано тревожное увеличение количества ядерных боеголовок вместе с ракетами и самолетами во всем мире.
Поскольку Россия продолжает угрожать западным странам применением ядерного оружия, а Китай, вероятно, впервые привел оружие массового уничтожения в состояние высокой боевой готовности, количество ядерных боеголовок в мире возросло до 3 тыс 904 единиц.
Он подчеркнул, что в настоящее время мир переживает один из самых опасных моментов в истории человечества.
По данным института, Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее любой другой страны, однако почти во всех государствах, имеющих ядерное оружие, есть либо планы, либо значительный толчок по увеличению ядерных сил.
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