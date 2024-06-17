По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, кремлевский диктатор Владимир Путин может придать применение ядерного оружия в случае угрозы окончательного поражения оккупационной армии РФ в Украине.

Путин может применить ядерное оружие в случае поражения в Украине

Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения, – объясняет Литвиненко. Поделиться

По его словам, поражение оккупационной армии РФ в развязанной Кремлем преступной войне против Украины может привести к развалу фронта, массовому дезертирству российских военных и масштабным протестам в Москве.

При этом секретарь СНБО отметил, что Путин, вероятно, не решится использовать ядерное оружие до тех пор, пока его преступная армия сохраняет преимущество в войне против Украины.

Литвиненко предположил, что даже в условиях угрозы поражения оккупационной армии РФ в Украине кремлевский диктатор отдаст приказ о применении тактического ядерного оружия.

По мнению секретаря СНБО, это, скорее всего, спровоцирует начало третьей мировой войны.

Литвиненко подчеркнул, что поражение армии РФ в Украине не приведет к автоматическому использованию Россией ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить россиян, что поражение на самом деле является "победой".

Западные аналитики предупреждают об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью

Как отмечает издание Bloomberg со ссылкой на аналитиков Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в ближайшие годы, вероятно, будет зафиксировано тревожное увеличение количества ядерных боеголовок вместе с ракетами и самолетами во всем мире.

Поскольку Россия продолжает угрожать западным странам применением ядерного оружия, а Китай, вероятно, впервые привел оружие массового уничтожения в состояние высокой боевой готовности, количество ядерных боеголовок в мире возросло до 3 тыс 904 единиц.

Хотя общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает падать, поскольку оружие времен холодной войны постепенно демонтируется, к сожалению мы продолжаем наблюдать ежегодное увеличение количества действующих ядерных боеголовок. Похоже, что эта тенденция будет продолжаться и, вероятно, ускорится в ближайшие годы, и это вызывает беспокойство, отмечает директор Института Дэн Смит. Поделиться

Он подчеркнул, что в настоящее время мир переживает один из самых опасных моментов в истории человечества.