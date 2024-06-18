Генсек НАТО заявил о новой зависимости Путина на фоне войны против Украины
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Политика
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Генсек НАТО заявил о новой зависимости Путина на фоне войны против Украины

Путин
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Источник:  Европейская правда

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, нелегитимный президент РФ Владимир Путин попал в зависимость от авторитарных режимов, которые помогают ему продолжать войну с Украиной.

Главные тезисы

  • По словам генсека НАТО, РФ укрепляет сотрудничество с "осью зла". Речь идет о КНДР, Иране и Китае.
  • Альянс рассматривает возможность введения новых санкций против режима Ким Чен Инна и Путина в контексте нарушения действующих ограничений Россией.
  • В ноябре 2023 года РФ и КНДР подписали протокол о расширении сотрудничества в экономике, науке и технологиях.
  • Встречи российских и северокорейских делегаций подтверждают сближение и сотрудничество между Путиным и Ким Чен Ыном.

Путин превращается в раба других диктатур

Столтенберг обращает внимание на то, что анонсированный официальной Москвой визит российского диктатора в Северную Корею указывает на то, что он все больше зависит от авторитарных стран.

Их (Россия. — ред.) ближайшими друзьями и крупнейшими сторонниками российских военных усилий, захватнической войны, являются Северная Корея, Иран и Китай.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Журналисты поинтересовались у генерального секретаря, какие шаги и решения может предпринять Альянс на фоне усиления сотрудничества этой "оси зла".

Как отметил Столтенберг, против режима Ким Чен Инна уже ввели немало санкций.

По его словам, главная проблема заключается в том, что страна-агрессорка РФ пока нарушает эти санкции.

Что также важно понимать, КНДР уже передала России один миллион снарядов. Более того, известно, что этот поток оружия продолжается.

Россия и Северная Корея усиливают сотрудничество

Еще в ноябре 2023 года официально стало известно, что РФ и КНДР подписали протокол о расширении сотрудничества по итогам состоявшихся в Пхеньяне двусторонних переговоров по вопросам экономики, науки и технологий.

Документ был подписан после того, как Москва и Пхеньян провели 10 заседание Комитета по сотрудничеству.

Встреча состоялась в продолжении саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным в сентябре. Российская правительственная делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым также прибыла в Пхеньян, — было сказано в сообщении.

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин, как объявил ранее Кремль, отправится в КНДР с визитом 18-19 июня.

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