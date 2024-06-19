Це попередження. У Британії б'ють на сполох через візит Путіна у КНДР

На переконання очільника Міноборони Британії Гранта Шаппса, візит нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Північної Кореї потрібно сприймати як попередження.

Шаппс відреагував на новий закордонний візит Путіна

За словами британського міністра оборони, він вважає сцени з візиту Путіна до КНДР справді "химерними", однак наголосив, що їх слід сприймати як попередження.

Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнивши наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати. Грант Шаппс Міністр оборони Британії

The bizarre scenes from Putin’s North Korea visit should be taken as a warning.



A new axis of tyranny is working to undermine our freedoms.



Only by strengthening our Armed Forces can we deter them, but Labour wants to leave us defenceless as our enemies put us in their sights. https://t.co/dY6GuZS2UE — Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) June 19, 2024

Що відомо про візит Путіна до КНДР

19 червня нелегітимний президент РФ Володимир Путіна прибув до Північної Кореї, де його зустріч диктатор Кім Чен Ин.

Разом вони проїхали з аеропорту в лімузині у величезному кортежі вулицями Пхеньяна, де будівлі були прикрашені гігантськими російськими прапорами і портретами глави Кремля.

Ба більше, повідомляється, що Путін відвідав розкішну церемонію зустрічі на головній площі міста, де вони з Кімом відсалютували почесній варті та пройшли по червоній доріжці.

На відео, які оприлюднив Кремль, можна побачити, що площа була заповнена тисячами глядачів, зокрема й дітьми з повітряними кульками та людьми у ​​футболках з червоним, білим і синім кольорами російського та північнокорейського прапорів.

Величезні натовпи вишикувалися на вулицях, щоб зустріти кортеж Путіна.

Вони скандували "Ласкаво просимо, Путін", розмахуючи квітами та прапорами Північної Кореї та Росії.