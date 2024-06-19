Це попередження. У Британії б'ють на сполох через візит Путіна у КНДР
Категорія
Політика
Дата публікації

Це попередження. У Британії б'ють на сполох через візит Путіна у КНДР

Міноборони Британії
Путін

На переконання очільника Міноборони Британії Гранта Шаппса, візит нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Північної Кореї потрібно сприймати як попередження.

Головні тези:

  • Візит Путіна до Північної Кореї варто розцінювати як попередження, а не лише дипломатичний жест.
  • Співпраця між КНДР та РФ може відобразитися на глобальній безпеці та стабільності.
  • Зустріч Путіна та Кіма Чен Ина викликала обурення на світовій політичній арені.
  • Як наслідок, Британія закликає зміцнити Збройні сили для стримування можливих загроз.
  • Важливо уважно відстежувати подальший розвиток військово-технологічної співпраці між Росією та КНДР.

Шаппс відреагував на новий закордонний візит Путіна

За словами британського міністра оборони, він вважає сцени з візиту Путіна до КНДР справді "химерними", однак наголосив, що їх слід сприймати як попередження.

Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнивши наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати.

 Грант Шаппс

 Грант Шаппс

Міністр оборони Британії

Що відомо про візит Путіна до КНДР

19 червня нелегітимний президент РФ Володимир Путіна прибув до Північної Кореї, де його зустріч диктатор Кім Чен Ин.

Разом вони проїхали з аеропорту в лімузині у величезному кортежі вулицями Пхеньяна, де будівлі були прикрашені гігантськими російськими прапорами і портретами глави Кремля.

Ба більше, повідомляється, що Путін відвідав розкішну церемонію зустрічі на головній площі міста, де вони з Кімом відсалютували почесній варті та пройшли по червоній доріжці.

На відео, які оприлюднив Кремль, можна побачити, що площа була заповнена тисячами глядачів, зокрема й дітьми з повітряними кульками та людьми у ​​футболках з червоним, білим і синім кольорами російського та північнокорейського прапорів.

Величезні натовпи вишикувалися на вулицях, щоб зустріти кортеж Путіна.

Вони скандували "Ласкаво просимо, Путін", розмахуючи квітами та прапорами Північної Кореї та Росії.

Російська Федерація не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з Корейською Народно-Демократичною Республікою відповідно до підписаного сьогодні документа, — заявив російський диктатор.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує відійти від влади та вже готує наступників — аналітики
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кадиров почав готувати наступників услід за Путіним — розслідування
Кадиров
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні. Диктатори виступили з першими заявами
Переговори Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?