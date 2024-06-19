Це попередження. У Британії б'ють на сполох через візит Путіна у КНДР

На переконання очільника Міноборони Британії Гранта Шаппса, візит нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Північної Кореї потрібно сприймати як попередження.
Головні тези:
- Візит Путіна до Північної Кореї варто розцінювати як попередження, а не лише дипломатичний жест.
- Співпраця між КНДР та РФ може відобразитися на глобальній безпеці та стабільності.
- Зустріч Путіна та Кіма Чен Ина викликала обурення на світовій політичній арені.
- Як наслідок, Британія закликає зміцнити Збройні сили для стримування можливих загроз.
- Важливо уважно відстежувати подальший розвиток військово-технологічної співпраці між Росією та КНДР.
Шаппс відреагував на новий закордонний візит Путіна
За словами британського міністра оборони, він вважає сцени з візиту Путіна до КНДР справді "химерними", однак наголосив, що їх слід сприймати як попередження.
Що відомо про візит Путіна до КНДР
19 червня нелегітимний президент РФ Володимир Путіна прибув до Північної Кореї, де його зустріч диктатор Кім Чен Ин.
Разом вони проїхали з аеропорту в лімузині у величезному кортежі вулицями Пхеньяна, де будівлі були прикрашені гігантськими російськими прапорами і портретами глави Кремля.
Ба більше, повідомляється, що Путін відвідав розкішну церемонію зустрічі на головній площі міста, де вони з Кімом відсалютували почесній варті та пройшли по червоній доріжці.
На відео, які оприлюднив Кремль, можна побачити, що площа була заповнена тисячами глядачів, зокрема й дітьми з повітряними кульками та людьми у футболках з червоним, білим і синім кольорами російського та північнокорейського прапорів.
Величезні натовпи вишикувалися на вулицях, щоб зустріти кортеж Путіна.
Вони скандували "Ласкаво просимо, Путін", розмахуючи квітами та прапорами Північної Кореї та Росії.
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