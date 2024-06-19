Переговори Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні. Диктатори виступили з першими заявами

Владімір Путін пізно ввечері 18 червня прибув до Північної Кореї, аби зустрітися з президентом Кім Чен Ином. Це перший візит кремлівського ватажка до КНДР за останні 24 роки.

Що відомо про переговори Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні

Кім Чен Ин підтримав так звану спеціальну операцію Росії в Україні. Загалом перемовини між кремлівською та північнокорейською широкими делегаціями тривали більш як півтори години. Попереду — особиста зустріч диктаторів.

Відносини Москви та КНДР вступають у період нового розквіту, — зазначив Кім Чен Ин. Він також цинічно наголосив на важливій ролі Росії в підтримці стратегічного балансу у світі. Поширити

Путін на зустрічі з Кім Чен Ином повідомив про "новий фундаментальний документ", який ляже в основу відносин між Кремлем та Пхеньяном.

Минулого року під час вашого візиту до Росії ми значно просунулися у будівництві наших міждержавних зв'язків. Сьогодні підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу.

Путін висловив сподівання, що наступна його зустріч з президентом КНДР пройде в Росії, а саме — у Москві.

Захоплюючись "неймовірним перетворенням" Пхеньяна за останні 24 роки, Путін зробив чимало маразматичних заяв. Далі головні тези:

Москва бореться з імперіалізмом, який десятиліттями нав'язували США;

взаємодія між Росії та КНДР заснована на "рівноправності" та "взаємній повазі";

подвиги попередніх поколінь — "гарна база" для розвитку відносин між країнами;

стовідсотково переговори з Кім Чен Ином будуть продуктивними.

18 червня розпочинається дводенний візит Володимира Путіна до Північної Кореї, який стане другою в історії поїздкою глави російської держави до Пхеньяну. Що може бути на порядку денному переговорів Путіна та Кім Чен Ина.

Головні тези:

Візит Путіна до Північної Кореї може загрожувати Україні через підтримку війни Росією.

Можлива військова співпраця між Росією та Північною Кореєю щодо постачання зброї загрожує безпеці регіону.

Росія може отримати підтримку від Північної Кореї в обмін на технічну допомогу в розвідувальних технологіях та космічній галузі.

Спільна розробка систем озброєння може відбутися між двома країнами, що стане потенційною загрозою для стабільності в регіоні.

Путіну не подобається, що західна зброя потрапляє в Україну та він може шукати підтримку в Північній Кореї в обмін на зброю та технології.

Як візит Путіна до КНДР може погрожувати Україні

Війна з Україною зблизила Москву та Пхеньян, і справа не лише у північнокорейському озброєнні, яке так потрібне Росії. Хоча вже відомо про постачання Росії північнокорейських ракет та снарядів.

Показово, що у своїй статті для корейської преси напередодні візиту Путін окремо згадав про підтримку у війні проти України.

Ми високо цінуємо тверду підтримку КНДР у проведенні спеціальної військової операції (війни. — Ред.) Росії в Україні, — написав Путін. Поширити

Кім Чен Ин запросив Путіна до Північної Кореї після свого візиту до Росії у вересні минулого року.

Якщо попередня зустріч лідерів мала на меті закласти основу для їхніх відносин, то цей візит продемонструє досягнутий прогрес.

Зустріч Путіна й Кіма привертає увагу світової спільноти, зокрема, через можливу військову співпрацю.

Очікується також зміцнення зв'язків у культурній, сільськогосподарській, економічній та туристичній сферах.

Ще одним важливим аспектом є ставлення Путіна до обміну передовою зброєю та ядерної програми Північної Кореї.

Професор Університету північнокорейських досліджень у Південній Кореї Кім Дон Йоп вважає, що візит Путіна має радше символічний характер.

На його думку, Росія усвідомлює необхідність відновлення зв'язків з Південною Кореєю і навряд чи піде на провокаційну співпрацю з її сусідом — КНДР.

Росії потрібна зброя для війни в Україні

Російське вторгнення в Україну, що триває понад два з половиною роки, робить Північну Корею й Росію все більш залежними одна від одної.

КНДР, одна з найізольованіших держав у світі, може повернутися до економічного зростання, оскільки, як зазначають спостерігачі, постачання зброї для підтримки вторгнення Росії в Україну поповнять її державну скарбницю.

Професор Нам Сон Ук з Корейського університету вважає, що ключовим пунктом порядку денного переговорів Володимира Путіна з Кім Чен Ином буде "кількість зброї, яку КНДР може надати Росії".

Він вважає, що дискусії можуть вийти за рамки короткострокових угод щодо звичайних озброєнь. Дві країни імовірно домовляться про тіснішу військову співпрацю, включаючи спільну розробку систем озброєння.

Очікується, що в обмін на зброю Північна Корея захоче не лише постачання продовольства й палива.