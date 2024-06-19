Переговоры Путина и Ким Чен Ина в Пхеньяне. Диктаторы выступили с первыми заявлениями

Владимир Путин поздно вечером 18 июня прибыл в Северную Корею, чтобы встретиться с президентом Ким Чен Ином. Это первый визит кремлевского вожака в КНДР за последние 24 года.

Что известно о переговорах Путина и Ким Чен Ина в Пхеньяне

Ким Чен Ын поддержал так называемую специальную операцию России в Украине. В общей сложности переговоры между кремлевской и северокорейской широкими делегациями продолжались более полутора часов. Впереди – личная встреча диктаторов.

Отношения Москвы и КНДР вступают в период нового расцвета, – отметил Ким Чен Ин. Он также цинично отметил важную роль России в поддержании стратегического баланса в мире. Поделиться

Путин на встрече с Ким Чен Ином сообщил о "новом фундаментальном документе", который ляжет в основу отношений между Кремлем и Пхеньяном.

В прошлом году во время вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу.

Путин выразил надежду, что следующая его встреча с президентом КНДР пройдет в России, а именно – в Москве.

Восхищаясь "невероятным превращением" Пхеньяна за последние 24 года, Путин сделал немало маразматических заявлений. Далее главные тезисы:

Москва сражается с империализмом, который десятилетиями навязывали США;

взаимодействие между России и КНДР основано на "равноправии" и "взаимном уважении";

подвиги предыдущих поколений – "хорошая база" для развития отношений между странами;

полностью переговоры с Ким Чен Ином будут продуктивными.

18 июня начинается двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею, который станет второй в истории поездкой главы российского государства в Пхеньян. Что может быть в повестке переговоров Путина и Ким Чен Ина.

Главные тезисы:

Визит Путина в Северную Корею может угрожать Украине из-за поддержки войны Россией.

Возможное военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей по поставке оружия чревато безопасностью региона.

Россия может получить поддержку Северной Кореи в обмен на техническую помощь в разведывательных технологиях и космической отрасли.

Совместная разработка систем вооружения может состояться между двумя странами, что станет потенциальной угрозой стабильности в регионе.

Путину не нравится, что западное оружие попадает в Украину и может искать поддержку в Северной Корее в обмен на оружие и технологии.

Как визит Путина в КНДР может угрожать Украине

Война с Украиной сблизила Москву и Пхеньян, и дело не только в северокорейском вооружении, которое так нужно России. Хотя уже известно о поставках России северокорейских ракет и снарядов.

Примечательно, что в своей статье для корейской печати накануне визита Путин отдельно упомянул о поддержке в войне против Украины.

Мы высоко ценим жесткую поддержку КНДР в проведении специальной военной операции (войны. — Ред.) России в Украине, — написал Путин. Поделиться

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею после своего визита в Россию в сентябре прошлого года.

Если предыдущая встреча лидеров преследовала цель заложить основу для их отношений, то этот визит продемонстрирует достигнутый прогресс.

Встреча Путина и Кима привлекает внимание мирового сообщества, в частности, из-за возможного военного сотрудничества.

Ожидается также укрепление связей в культурной, сельскохозяйственной, экономической и туристической сферах.

Еще одним важным аспектом является отношение Путина к обмену передовым оружием и ядерной программой Северной Кореи.

Профессор Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Йоп считает, что визит Путина носит скорее символический характер.

По его мнению, Россия отдает себе отчет в необходимости восстановления связей с Южной Кореей и вряд ли пойдет на провокационное сотрудничество с ее соседом — КНДР.

России нужно оружие для войны в Украине

Российское вторжение в Украину, продолжающееся более двух с половиной лет, делает Северную Корею и Россию все более зависимыми друг от друга.

КНДР, одно из самых изолированных государств в мире, может вернуться к экономическому росту, поскольку, как отмечают наблюдатели, поставки оружия для поддержки вторжения России в Украину пополнят его государственную казну.

Профессор Нам Сон Ук из Корейского университета считает, что ключевым пунктом повестки дня переговоров Владимира Путина с Ким Чен Ином будет "количество оружия, которое КНДР может предоставить России".

Он считает, что дискуссии могут выйти за рамки краткосрочных соглашений по обычным вооружениям. Две страны предположительно договорятся о более тесном военном сотрудничестве, включая совместную разработку систем вооружения.

Ожидается, что в обмен на оружие Северная Корея захочет не только снабжение продовольствием и топливом.