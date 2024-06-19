Переговоры Путина и Ким Чен Ина в Пхеньяне. Диктаторы выступили с первыми заявлениями

Владимир Путин поздно вечером 18 июня прибыл в Северную Корею, чтобы встретиться с президентом Ким Чен Ином. Это первый визит кремлевского вожака в КНДР за последние 24 года.
Главные тезисы
- Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может стать угрозой безопасности региона.
- Путин ведет войну в Украине и ищет поддержки в обмен на оружие и технологии от Северной Кореи.
- Ожидается укрепление военного сотрудничества и развитие взаимовыгодных отношений в разных сферах между Россией и Северной Кореей.
- Российское вторжение в Украину делает Северную Корею и Россию все более зависимыми друг от друга.
- Возможная совместная разработка систем вооружения между Россией и Северной Кореей может стать потенциальной угрозой геополитической стабильности в мире.
Что известно о переговорах Путина и Ким Чен Ина в Пхеньяне
Ким Чен Ын поддержал так называемую специальную операцию России в Украине. В общей сложности переговоры между кремлевской и северокорейской широкими делегациями продолжались более полутора часов. Впереди – личная встреча диктаторов.
Путин на встрече с Ким Чен Ином сообщил о "новом фундаментальном документе", который ляжет в основу отношений между Кремлем и Пхеньяном.
В прошлом году во время вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу.
Путин выразил надежду, что следующая его встреча с президентом КНДР пройдет в России, а именно – в Москве.
Восхищаясь "невероятным превращением" Пхеньяна за последние 24 года, Путин сделал немало маразматических заявлений. Далее главные тезисы:
Москва сражается с империализмом, который десятилетиями навязывали США;
взаимодействие между России и КНДР основано на "равноправии" и "взаимном уважении";
подвиги предыдущих поколений – "хорошая база" для развития отношений между странами;
полностью переговоры с Ким Чен Ином будут продуктивными.
18 июня начинается двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею, который станет второй в истории поездкой главы российского государства в Пхеньян. Что может быть в повестке переговоров Путина и Ким Чен Ина.
Главные тезисы:
Визит Путина в Северную Корею может угрожать Украине из-за поддержки войны Россией.
Возможное военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей по поставке оружия чревато безопасностью региона.
Россия может получить поддержку Северной Кореи в обмен на техническую помощь в разведывательных технологиях и космической отрасли.
Совместная разработка систем вооружения может состояться между двумя странами, что станет потенциальной угрозой стабильности в регионе.
Путину не нравится, что западное оружие попадает в Украину и может искать поддержку в Северной Корее в обмен на оружие и технологии.
Как визит Путина в КНДР может угрожать Украине
Война с Украиной сблизила Москву и Пхеньян, и дело не только в северокорейском вооружении, которое так нужно России. Хотя уже известно о поставках России северокорейских ракет и снарядов.
Примечательно, что в своей статье для корейской печати накануне визита Путин отдельно упомянул о поддержке в войне против Украины.
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею после своего визита в Россию в сентябре прошлого года.
Если предыдущая встреча лидеров преследовала цель заложить основу для их отношений, то этот визит продемонстрирует достигнутый прогресс.
Встреча Путина и Кима привлекает внимание мирового сообщества, в частности, из-за возможного военного сотрудничества.
Ожидается также укрепление связей в культурной, сельскохозяйственной, экономической и туристической сферах.
Еще одним важным аспектом является отношение Путина к обмену передовым оружием и ядерной программой Северной Кореи.
Профессор Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Йоп считает, что визит Путина носит скорее символический характер.
По его мнению, Россия отдает себе отчет в необходимости восстановления связей с Южной Кореей и вряд ли пойдет на провокационное сотрудничество с ее соседом — КНДР.
России нужно оружие для войны в Украине
Российское вторжение в Украину, продолжающееся более двух с половиной лет, делает Северную Корею и Россию все более зависимыми друг от друга.
КНДР, одно из самых изолированных государств в мире, может вернуться к экономическому росту, поскольку, как отмечают наблюдатели, поставки оружия для поддержки вторжения России в Украину пополнят его государственную казну.
Профессор Нам Сон Ук из Корейского университета считает, что ключевым пунктом повестки дня переговоров Владимира Путина с Ким Чен Ином будет "количество оружия, которое КНДР может предоставить России".
Он считает, что дискуссии могут выйти за рамки краткосрочных соглашений по обычным вооружениям. Две страны предположительно договорятся о более тесном военном сотрудничестве, включая совместную разработку систем вооружения.
Ожидается, что в обмен на оружие Северная Корея захочет не только снабжение продовольствием и топливом.
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