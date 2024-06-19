В ходе визита делегации российских министров в КНДР их выгнали из зала заседаний, где должна была проходить встреча с руководством Северной Кореи во главе с диктатором Ким Чен Ином.

Почему российских министров выгнали из зала заседаний в КНДР

Отмечается, что российские министры вошли в зал заседаний ранее северокорейского диктатора Ким Чен Ина.

По информации РосСМИ, кадры прямой трансляции снимали СМИ Северной Кореи.

В частности, первым в зал вошел глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров и начал охать от усталости, садясь за стол.

Он также сетовал, что чем-то запачкался.

Рядом с Лавровым сели за стол первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Виталий Савельев.

В делегацию также вошли вице-премьер РФ Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

За кадром один из чиновников КНДР приказал российским министрам покинуть зал.

А зачем мы зашли сюда? Вы бы сразу предупредили, – возмутился кто-то из российской делегации. Поделиться

Представитель КНДР пояснил, что сначала в зал должен войти Ким Чен Ин.

На этих словах трансляция прерывается, после чего идут кадры пустого зала заседаний, где чуть позже начинаются российско-корейские переговоры в расширенном составе во главе с Владимиром Путиным и Ким Чен Ином.

Что известно о результатах переговоров между Россией и КНДР

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал договоры с лидером КНДР Ким Чен Ином о стратегическом партнерстве.

Текста соглашения пока нет, но многие СМИ пишут о военном альянсе, поскольку документ предусматривает взаимную защиту.

Кроме того, северокорейский диктатор вновь поддержал войну России против Украины и назвал ее защитой интересов и территориальной целостности РФ.

Кроме того, северокорейский диктатор вновь поддержал войну России против Украины и назвал ее защитой интересов и территориальной целостности РФ.

Новый договор пришел на смену договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, договору о дружбе и добрососедстве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациях 2000 и 2001 годов. На вторую половину дня детали не сообщаются, текст еще не опубликован.