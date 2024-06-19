Під час візиту делегації російських міністрів до КНДР їх вигнали з зали засідань, де мала проходити зустріч із керівництвом Північної Кореї на чолі із диктатором Кім Чен Ином.

Чому російських міністрів вигнали з зали засідань у КНДР

Зазначається, що російські міністри увійшли до зали засідань раніше північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

За інформацією РосЗМІ, кадри прямої трансляції знімали ЗМІ Північної Кореї.

Зокрема, першим до зали увійшов очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров і почав охати від втоми, сідаючи за стіл.

Він також нарікав, що чимось забруднився.

Поруч із Лавровим сіли за стіл перший віце-прем'єр Денис Мантуров та віце-прем'єр Віталій Савельєв.

До делегації також увійшли віце-прем'єр РФ Олександр Новак, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко та голова Роскосмосу Юрій Борисов.

За кадром один з посадовців КНДР наказав російським міністрам покинути залу.

А навіщо ми сюди зайшли? Ви б відразу попередили, - обурився хтось з російської делегації. Поширити

Представник КНДР пояснив, що спочатку до зали має увійти Кім Чен Ин.

На цих словах трансляція переривається, після чого йдуть кадри порожньої зали засідань, де трохи пізніше починаються російсько-корейські переговори в розширеному складі на чолі з Володимиром Путіним і Кім Чен Ином.

Що відомо про результати переговорів між Росією та КНДР

Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав договорів з лідером КНДР Кім Чен Ином щодо стратегічного партнерства.

Тексту угоди поки немає, але багато ЗМІ пишуть про військовий альянс, оскільки документ передбачає взаємний захист.

Крім того, північнокорейський диктатор знову підтримав війну Росії проти України та назвав її нібито захистом інтересів та територіальної цілісності РФ.

Крім того, північнокорейський диктатор знову підтримав війну Росії проти України та назвав її нібито захистом інтересів та територіальної цілісності РФ.

Новий договір прийшов на зміну договору про дружбу та взаємну допомогу 1961 року, договору про дружбу та добросусідство 2000 року, Московській та Пхеньянській деклараціях 2000 та 2001 років. Станом на другу половину дня деталі не повідомляються, текст ще не опубліковано.