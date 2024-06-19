Журналісти видання The Times зазначають, що візит кремлівського диктатора Володимира Путіна до свого поплічника - південнокорейського диктатора Кім Чен Ина є тривожною ознакою.
Головні тези:
- Фіксується формування ворожого західним країнам ядерного альянсу Росії та КНДР, що може призвести до загострення міжнародної ситуації.
- КНДР можливо отримує від Росії передову військову техніку, що становить загрозу для стабільності та безпеки регіону.
- Китай, як головний торговельний партнер КНДР, може втрутитися у цю ситуацію, проте поки не припинив поставки палива та продовольства корейцям як покарання.
- Путін та Кім роблять кроки до виклику американській гегемонії, що може призвести до формування нового надпотужного блоку на чолі з Китаєм та за підтримки Ірану.
- Світова спільнота залишається настороженою відносно подальшого розвитку ситуації та можливих наслідків для міжнародної безпеки.
Що відомо про ймовірний ядерний альянс між Росією та КНДР
У матеріалі видання зазначається, що візит Путіна до Пхеньяна є ознакою формування ворожого західним країнам ядерного альянсу Росії та КНДР.
За словами автора публікації, поставки КНДР до Росії артилерійських снарядів та ракет є лише частиною проблем для Заходу від цього альянсу.
Ключовим питанням залишається, що натомість КНДР отримує від Росії.
Журналісти видання звертають увагу на те, що особливе занепокоєння викликає допомога Росії КНДР у вдосконаленні програми балістичних ракет для підводних човнів.
Зазначається, що може дозволити північнокорейському диктатору Кім Чен Ину завдати неочікуваного першого удару звичайними або ж ракетами із ядерними боєголовками.
Крім того, маючи таку зброю, він гарантує собі можливість потужного удару у відповідь, якщо військові спроможності КНДР на землі буде знищено.
Що відомо про позицію Китаю
Попри те, що значна кількість аналітиків схиляються до того, що зближення Росії та КНДР викликає невдоволення з боку Китаю, на думку автора матеріалу, саме Китай залишається головним торговельним партнером КНДР, тож у будь-який момент може припинити поставки палива та продовольства корейцям в якості покарання. Але цього не відбувається.
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