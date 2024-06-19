Журналісти видання The Times зазначають, що візит кремлівського диктатора Володимира Путіна до свого поплічника - південнокорейського диктатора Кім Чен Ина є тривожною ознакою.

Що відомо про ймовірний ядерний альянс між Росією та КНДР

У матеріалі видання зазначається, що візит Путіна до Пхеньяна є ознакою формування ворожого західним країнам ядерного альянсу Росії та КНДР.

За словами автора публікації, поставки КНДР до Росії артилерійських снарядів та ракет є лише частиною проблем для Заходу від цього альянсу.

Ключовим питанням залишається, що натомість КНДР отримує від Росії.

Дуже малоймовірно, що Кім Чен Ин привітав би Путіна так щедро лише за обіцянку їжі та палива. Кім Чен Ин хоче передові системи зв’язку, технологію ядерних підводних човнів, військову супутникову техніку та передову технологію міжконтинентальних балістичних ракет, - припускає аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Віктор Ча. Поширити

Журналісти видання звертають увагу на те, що особливе занепокоєння викликає допомога Росії КНДР у вдосконаленні програми балістичних ракет для підводних човнів.

Зазначається, що може дозволити північнокорейському диктатору Кім Чен Ину завдати неочікуваного першого удару звичайними або ж ракетами із ядерними боєголовками.

Крім того, маючи таку зброю, він гарантує собі можливість потужного удару у відповідь, якщо військові спроможності КНДР на землі буде знищено.

Що відомо про позицію Китаю

Попри те, що значна кількість аналітиків схиляються до того, що зближення Росії та КНДР викликає невдоволення з боку Китаю, на думку автора матеріалу, саме Китай залишається головним торговельним партнером КНДР, тож у будь-який момент може припинити поставки палива та продовольства корейцям в якості покарання. Але цього не відбувається.