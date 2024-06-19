Росія та КНДР формують ядерний альянс проти Заходу
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Політика
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Росія та КНДР формують ядерний альянс проти Заходу

Путін та Кім Чен Ин
Джерело:  The Times

Журналісти видання The Times зазначають, що візит кремлівського диктатора Володимира Путіна до свого поплічника - південнокорейського диктатора Кім Чен Ина є тривожною ознакою. 

Головні тези:

  • Фіксується формування ворожого західним країнам ядерного альянсу Росії та КНДР, що може призвести до загострення міжнародної ситуації.
  • КНДР можливо отримує від Росії передову військову техніку, що становить загрозу для стабільності та безпеки регіону.
  • Китай, як головний торговельний партнер КНДР, може втрутитися у цю ситуацію, проте поки не припинив поставки палива та продовольства корейцям як покарання.
  • Путін та Кім роблять кроки до виклику американській гегемонії, що може призвести до формування нового надпотужного блоку на чолі з Китаєм та за підтримки Ірану.
  • Світова спільнота залишається настороженою відносно подальшого розвитку ситуації та можливих наслідків для міжнародної безпеки.

Що відомо про ймовірний ядерний альянс між Росією та КНДР

У матеріалі видання зазначається, що візит Путіна до Пхеньяна є ознакою формування ворожого західним країнам ядерного альянсу Росії та КНДР.

За словами автора публікації, поставки КНДР до Росії артилерійських снарядів та ракет є лише частиною проблем для Заходу від цього альянсу.

Ключовим питанням залишається, що натомість КНДР отримує від Росії.

Дуже малоймовірно, що Кім Чен Ин привітав би Путіна так щедро лише за обіцянку їжі та палива. Кім Чен Ин хоче передові системи зв’язку, технологію ядерних підводних човнів, військову супутникову техніку та передову технологію міжконтинентальних балістичних ракет, - припускає аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Віктор Ча.

Журналісти видання звертають увагу на те, що особливе занепокоєння викликає допомога Росії КНДР у вдосконаленні програми балістичних ракет для підводних човнів.

Зазначається, що може дозволити північнокорейському диктатору Кім Чен Ину завдати неочікуваного першого удару звичайними або ж ракетами із ядерними боєголовками.

Крім того, маючи таку зброю, він гарантує собі можливість потужного удару у відповідь, якщо військові спроможності КНДР на землі буде знищено.

Що відомо про позицію Китаю

Попри те, що значна кількість аналітиків схиляються до того, що зближення Росії та КНДР викликає невдоволення з боку Китаю, на думку автора матеріалу, саме Китай залишається головним торговельним партнером КНДР, тож у будь-який момент може припинити поставки палива та продовольства корейцям в якості покарання. Але цього не відбувається.

Розмови Путіна та Кіма про те, щоб кинути виклик американській гегемонії, узгоджуються з посланням, яке надходить із Пекіна — що американське століття закінчилося, і на його місце приходить нова сила. Повідомлення сформульовано тонко. Сі має надто багато витонченості, аби не заявляти прямо про існування нового надпотужного блоку на чолі з ним і за підтримки Росії, Північної Кореї та Ірану. Але йому і не треба – цього тижня в Пхеньяні Кім і Путін зробили це за нього, - підкреслюється у матеріалі видання.

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