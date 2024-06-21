В Сенате США призывают Байдена пойти "ва-банк" после визита Путина в КНДР

Сенаторы ведущих партий Конгресса США — Линдси Грэм и Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.
Главные тезисы
- В Сенате США внесен законопроект о признании России государством-спонсором терроризма на фоне соглашения Путина с КНДР.
- Лидеры партий призывают Байдена пойти ва-банк в этом вопросе.
- Сенаторы напоминают о преступлениях путинского режима, включая отравление, авиакатастрофы и другие события.
- Байдену рекомендуют принять жесткие меры против России на международном уровне.
- В Конгрессе имеется двухпартийная поддержка законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма.
В США отреагировали на соглашение Путина с Ким Чен Ыном
По словам республиканца Линдси Грэма, визит российского диктатора в КНДР является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого законопроекта.
С заявлением по этому поводу также выступил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
Он обратил внимание на то, что подписанное соглашение между Путиным и Ким Чен Ыном является "глубоко ужасающим" и "враждебным США, миру, свободе и справедливости во всем мире".
Как отмечают сенаторы, на фоне новых провокаций со стороны нелегитимного президента РФ нельзя забывать о "незаконном вторжении в суверенную Украину в 2022 году, что привело к жестокому убийству тысяч невинных гражданских лиц".
В США призывают не забывать ни об одном из преступлений режима Путина
Что важно понимать в список доказательств террористической деятельности РФ сенаторы предлагают также добавить:
отравления кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году,
отравления бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году,
сбитие на Донбассе рейса 350 Malaysia Airlines в 2014 году,
поддержку авиабомбардировки Алеппо в Сирии в 2016 году,
отравления бывшего российского военного офицера и британского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году,
смерть в 2024 году российского оппозиционера Алексея Навального.
Блюменталь также официально подтвердил журналистам, что на сегодняшний день в Конгрессе есть двухпартийная поддержка этого законопроекта.
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