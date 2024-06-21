В Сенате США призывают Байдена пойти "ва-банк" после визита Путина в КНДР

Сенаторы ведущих партий Конгресса США — Линдси Грэм и Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

В США отреагировали на соглашение Путина с Ким Чен Ыном

По словам республиканца Линдси Грэма, визит российского диктатора в КНДР является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого законопроекта.

Тот факт, что он (Путин. — ред.) имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете, означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая, что Путин сделал вчера, пойти "ва-банк" и признать его режим таким, какой он есть: государством-спонсором терроризма. Линдси Грэма Американский сенатор

С заявлением по этому поводу также выступил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Он обратил внимание на то, что подписанное соглашение между Путиным и Ким Чен Ыном является "глубоко ужасающим" и "враждебным США, миру, свободе и справедливости во всем мире".

Как отмечают сенаторы, на фоне новых провокаций со стороны нелегитимного президента РФ нельзя забывать о "незаконном вторжении в суверенную Украину в 2022 году, что привело к жестокому убийству тысяч невинных гражданских лиц".

В США призывают не забывать ни об одном из преступлений режима Путина

Что важно понимать в список доказательств террористической деятельности РФ сенаторы предлагают также добавить:

отравления кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году,

отравления бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году,

сбитие на Донбассе рейса 350 Malaysia Airlines в 2014 году,

поддержку авиабомбардировки Алеппо в Сирии в 2016 году,

отравления бывшего российского военного офицера и британского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году,

смерть в 2024 году российского оппозиционера Алексея Навального.