В Сенате США призывают Байдена пойти "ва-банк" после визита Путина в КНДР
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Политика
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В Сенате США призывают Байдена пойти "ва-банк" после визита Путина в КНДР

Джо Байден
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Источник:  Голос Америки

Сенаторы ведущих партий Конгресса США — Линдси Грэм и Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

Главные тезисы

  • В Сенате США внесен законопроект о признании России государством-спонсором терроризма на фоне соглашения Путина с КНДР.
  • Лидеры партий призывают Байдена пойти ва-банк в этом вопросе.
  • Сенаторы напоминают о преступлениях путинского режима, включая отравление, авиакатастрофы и другие события.
  • Байдену рекомендуют принять жесткие меры против России на международном уровне.
  • В Конгрессе имеется двухпартийная поддержка законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма.

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По словам республиканца Линдси Грэма, визит российского диктатора в КНДР является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого законопроекта.

Тот факт, что он (Путин. — ред.) имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете, означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая, что Путин сделал вчера, пойти "ва-банк" и признать его режим таким, какой он есть: государством-спонсором терроризма.

Линдси Грэма

Линдси Грэма

Американский сенатор

С заявлением по этому поводу также выступил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Он обратил внимание на то, что подписанное соглашение между Путиным и Ким Чен Ыном является "глубоко ужасающим" и "враждебным США, миру, свободе и справедливости во всем мире".

Как отмечают сенаторы, на фоне новых провокаций со стороны нелегитимного президента РФ нельзя забывать о "незаконном вторжении в суверенную Украину в 2022 году, что привело к жестокому убийству тысяч невинных гражданских лиц".

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Что важно понимать в список доказательств террористической деятельности РФ сенаторы предлагают также добавить:

  • отравления кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году,

  • отравления бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году,

  • сбитие на Донбассе рейса 350 Malaysia Airlines в 2014 году,

  • поддержку авиабомбардировки Алеппо в Сирии в 2016 году,

  • отравления бывшего российского военного офицера и британского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году,

  • смерть в 2024 году российского оппозиционера Алексея Навального.

Блюменталь также официально подтвердил журналистам, что на сегодняшний день в Конгрессе есть двухпартийная поддержка этого законопроекта.

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