У Сенаті США закликають Байдена піти "ва-банк" після візиту Путіна до КНДР
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У Сенаті США закликають Байдена піти "ва-банк" після візиту Путіна до КНДР

Джо Байден
Джерело:  Голос Америки

Сенатори провідних партій Конгресу США — Ліндсі Грем та Річард Блюменталь — представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Головні тези:

  • У Сенаті США внесено законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму на тлі угоди Путіна з КНДР.
  • Лідери партій закликають Байдена піти ва-банк у цьому питанні.
  • Сенатори нагадують про злочини путінського режиму, зокрема отруєння, авіакатастрофи та інші події.
  • Байдену рекомендують ухвалити жорсткі заходи проти Росії на міжнародному рівні.
  • У Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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За словами республіканця Ліндсі Грема, візит російського диктатора до КНДР є новим викликом і зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього законопроєкту.

Той факт, що він (Путін. — ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти "ва-банк" і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму.

Ліндсі Грема

Ліндсі Грема

Американський сенатор

З заявою з цього приводу виступив сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Він звернув увагу на те, що підписана угода між Путіним та Кім Чен Ином є "глибоко жахаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

Як зазначають сенатори, на тлі нових провокацій з боку нелегітимного президента РФ не можна забувати про "незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб".

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Що важливо розуміти, у список доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують також додати:

  • отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році,

  • отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 році,

  • збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році,

  • підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році,

  • отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році,

  • смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.

Блюменталь також офіційно підтвердив журналістам, що станом на сьогодні в Конгресі є двопартійна підтримка цього законопроєкту.

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