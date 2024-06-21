У Сенаті США закликають Байдена піти "ва-банк" після візиту Путіна до КНДР

Сенатори провідних партій Конгресу США — Ліндсі Грем та Річард Блюменталь — представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.
Головні тези:
- У Сенаті США внесено законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму на тлі угоди Путіна з КНДР.
- Лідери партій закликають Байдена піти ва-банк у цьому питанні.
- Сенатори нагадують про злочини путінського режиму, зокрема отруєння, авіакатастрофи та інші події.
- Байдену рекомендують ухвалити жорсткі заходи проти Росії на міжнародному рівні.
- У Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
У США лютують на тлі угоди Путіна з Кім Чен Ином
За словами республіканця Ліндсі Грема, візит російського диктатора до КНДР є новим викликом і зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього законопроєкту.
З заявою з цього приводу виступив сенатор-демократ Річард Блюменталь.
Він звернув увагу на те, що підписана угода між Путіним та Кім Чен Ином є "глибоко жахаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".
Як зазначають сенатори, на тлі нових провокацій з боку нелегітимного президента РФ не можна забувати про "незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб".
У США закликають не забувати про жоден зі злочинів режиму Путіна
Що важливо розуміти, у список доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують також додати:
отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році,
отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 році,
збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році,
підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році,
отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році,
смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.
Блюменталь також офіційно підтвердив журналістам, що станом на сьогодні в Конгресі є двопартійна підтримка цього законопроєкту.
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