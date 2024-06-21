У Сенаті США закликають Байдена піти "ва-банк" після візиту Путіна до КНДР

У США лютують на тлі угоди Путіна з Кім Чен Ином

За словами республіканця Ліндсі Грема, візит російського диктатора до КНДР є новим викликом і зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього законопроєкту.

Той факт, що він (Путін. — ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти "ва-банк" і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму. Ліндсі Грема Американський сенатор

З заявою з цього приводу виступив сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Він звернув увагу на те, що підписана угода між Путіним та Кім Чен Ином є "глибоко жахаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

Як зазначають сенатори, на тлі нових провокацій з боку нелегітимного президента РФ не можна забувати про "незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб".

У США закликають не забувати про жоден зі злочинів режиму Путіна

Що важливо розуміти, у список доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують також додати:

отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році,

отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 році,

збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році,

підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році,

отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році,

смерть у 2024 році російського опозиціонера Олексія Навального.