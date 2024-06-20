Південна Корея може постачати зброю Україні після візиту Путіна в КНДР

Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни.

Південна Корея може постачати зброю Україні

Як заявив радник з національної безпеки Чана Хо Джина, Південна Корея планує переглянути питання про надання Україні зброї.

Видання підкреслює, що Чан натякав на зміну політики Південної Кореї щодо ненадання летальної допомоги Україні.

Чиновник заявив, що Південна Корея зберігатиме стратегічну невизначеність щодо типів озброєнь.

Конкретні заходи будуть розкриті пізніше, і буде цікаво подивитися, як Росія відреагує, а не розкривати наші плани заздалегідь, − сказав Чан.

Південнокорейський політик також висловив "серйозну стурбованість" і засудив підписання всеосяжного договору про стратегічне партнерство між Північною Кореєю і Росією, який спрямований на зміцнення взаємного військового та економічного співробітництва.

Він підкреслив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому посиленню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і буде об'єктом міжнародного розслідування та санкцій, і пообіцяв вжити відповідних заходів.

Також повідомляється, що Південна Корея запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п'яти організацій і восьми осіб, причетних до передачі зброї і нафти між Росією і Північною Кореєю.

Що цьому передувало

Північна Корея і Росія відновили угоду, укладену в епоху холодної війни, коли Путін і Кім Чен Ин зустрілися в Пхеньяні цього тижня і погодилися надати військову допомогу, якщо вони зазнають нападу.

Південна Корея є однією із країн, яка не постачає озброєння в Україну безпосередньо через законодавчі обмеження.

Однак у 2023 році в Сеулі допустили розширення допомоги Києву, якщо Україна зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.

Водночас південнокорейська зброя уже надходила в Україну через посередників. Зокрема США закуповували у Південної Кореї озброєння для України і доставляли через Чехію.