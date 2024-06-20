Южная Корея может поставлять оружие Украине после визита Путина в КНДР

Южная Корея рассмотрит возможность поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали пакт о взаимной обороне в случае войны.

Южная Корея может поставлять оружие Украине

Как заявил советник по национальной безопасности Чана Хо Джина, Южная Корея планирует пересмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия.

Издание подчеркивает, что Чан намекал на изменение политики Южной Кореи по поводу неоказания летальной помощи Украине.

Чиновник заявил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую неопределенность типов вооружений.

Конкретные меры будут раскрыты позже, и будет интересно посмотреть, как Россия отреагирует, а не раскрывать наши планы заранее, — сказал Чан.

Южнокорейский политик также выразил "серьезную обеспокоенность" и осудил подписание всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, направленного на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества.

Он подчеркнул, что любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и будет объектом международного расследования и санкций, и пообещал принять соответствующие меры.

Также сообщается, что Южная Корея введет дополнительные санкции против четырех кораблей, пяти организаций и восьми человек, причастных к передаче оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

Что этому предшествовало

Северная Корея и Россия возобновили соглашение, заключенное в эпоху холодной войны, когда Путин и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне на этой неделе и согласились оказать военную помощь, если они подвергаются нападению.

Южная Корея является одной из стран, не поставляющих вооружение в Украину непосредственно из-за законодательных ограничений.

Однако в 2023 году в Сеуле допустили расширение помощи Киеву, если Украина подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население.

В то же время, южнокорейское оружие уже поступало в Украину через посредников. В частности, США закупали в Южной Корее вооружение для Украины и доставляли через Чехию.