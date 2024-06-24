США та ще двоє країн засудили посилення військової співпраці між КНДР та РФ

США, Південна Корея та Японія засудили посилення військової співпраці між КНДР та Росією, зокрема постачання зброї з Північної Кореї.
Головні тези:
- Реакція США, Південної Кореї та Японії на посилення військової співпраці між КНДР та Росією передбачає зміцнення дипломатичної співпраці та безпеки регіону.
- Кім Чен Ин та Володимир Путін підписали договір про тривале партнерство, включаючи можливу військову підтримку.
- Сеул заявив про готовність надати Україні допомогу летальною зброєю у разі постачання Росії КНДР високоточної зброї.
Про що йдеться в спільній заяві США, Південної Кореї та Японії
У заяві наголошується, що, окрім продовження страждань українського народу, постачання зброї з Північної Кореї порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.
Розвиток партнерства між КНДР і Росією, про що свідчить підписання договору про стратегічне партнерство під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяну 19 червня, має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, зазначили автори документа.
У ньому США, Південна Корея та Японія підтверджують свій намір і надалі зміцнювати дипломатичну співпрацю та співробітництво в галузі безпеки для протидії загрозам, які КНДР становить для регіональної та глобальної безпеки.
Що відомо про угоду РФ з КНДР та заяви Путіна
18 червня лідер РФ Володимир Путін уперше за 24 роки приїхав до КНДР і зустрівся з її головою Кім Чен Ином.
Вони підписали договір про тривале партнерство — імовірно, йдеться про стратегічний договір, зокрема щодо військової підтримки. Після цього Кім Чен Ин заявив, що відносини двох країн вступають у період «нового розквіту».
На тлі посилення звʼязків між Росією і КНДР Сеул заявив, що «не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні», якщо Росія буде поставляти КНДР високоточну зброю.
Наразі Сеул офіційно не надає Україні військової допомоги, але країна допомагає гуманітарно й фінансово. Путін заявив, що постачання південнокорейської зброї в Україну буде «дуже великою помилкою».
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