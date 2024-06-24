США та ще двоє країн засудили посилення військової співпраці між КНДР та РФ
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США та ще двоє країн засудили посилення військової співпраці між КНДР та РФ

Держдеп США
сша

США, Південна Корея та Японія засудили посилення військової співпраці між КНДР та Росією, зокрема постачання зброї з Північної Кореї.

Головні тези:

 

  • Реакція США, Південної Кореї та Японії на посилення військової співпраці між КНДР та Росією передбачає зміцнення дипломатичної співпраці та безпеки регіону.
  • Кім Чен Ин та Володимир Путін підписали договір про тривале партнерство, включаючи можливу військову підтримку.
  • Сеул заявив про готовність надати Україні допомогу летальною зброєю у разі постачання Росії КНДР високоточної зброї.

Про що йдеться в спільній заяві США, Південної Кореї та Японії

У заяві наголошується, що, окрім продовження страждань українського народу, постачання зброї з Північної Кореї порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.

Розвиток партнерства між КНДР і Росією, про що свідчить підписання договору про стратегічне партнерство під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяну 19 червня, має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, зазначили автори документа.

У ньому США, Південна Корея та Японія підтверджують свій намір і надалі зміцнювати дипломатичну співпрацю та співробітництво в галузі безпеки для протидії загрозам, які КНДР становить для регіональної та глобальної безпеки.

Зобов'язання США щодо захисту РК та Японії залишаються непохитними. США, Республіка Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів, — йдеться у заяві.

Що відомо про угоду РФ з КНДР та заяви Путіна

18 червня лідер РФ Володимир Путін уперше за 24 роки приїхав до КНДР і зустрівся з її головою Кім Чен Ином.

Вони підписали договір про тривале партнерство — імовірно, йдеться про стратегічний договір, зокрема щодо військової підтримки. Після цього Кім Чен Ин заявив, що відносини двох країн вступають у період «нового розквіту».

На тлі посилення звʼязків між Росією і КНДР Сеул заявив, що «не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні», якщо Росія буде поставляти КНДР високоточну зброю.

Наразі Сеул офіційно не надає Україні військової допомоги, але країна допомагає гуманітарно й фінансово. Путін заявив, що постачання південнокорейської зброї в Україну буде «дуже великою помилкою».

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