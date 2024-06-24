Росія може надавати КНДР технології для вдосконалення ядерної зброї — Держдеп США

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл вважає, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.

Росія може надавати КНДР військові технології

Кемпбелл нагадав, що нещодавній візит Путіна до КНДР став для російського правителя першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.

Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати.

Заступник голови Держдепу США зазначив, що в останні місяці відбулось "кардинальне зростання рівня" відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала "суттєву кількість" північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає взамін. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї. Поширити

Водночас на думку дипломата, Китай "певною мірою схвильований" посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю.

Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями.

Диктатори РФ та КНДР підписали угоду

Минулого тижня нелегітимний президент РФ Володимир Путін і диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом. Поширити

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.