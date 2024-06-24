Росія може надавати КНДР технології для вдосконалення ядерної зброї — Держдеп США
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Росія може надавати КНДР технології для вдосконалення ядерної зброї — Держдеп США

Путін і Кім
Джерело:  online.ua

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл вважає, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.

Головні тези:

  • Росія може надавати технології КНДР для вдосконалення ядерної зброї в обмін на військову допомогу.
  • Партнерство між Росією та Північною Кореєю призвело до певних спроб узгодження контактів, що стурбовує заходових лідерів.
  • Підписання угоди між диктаторами РФ та КНДР викликало реакцію НАТО та адміністрації президента США.
  • Американський Держдеп застерігає від зростання впливу авторитарних режимів у світі та підтримує консолідацію демократичних країн.
  • Зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про можливість утворення коаліції авторитарних країн на міжнародній арені.

Росія може надавати КНДР військові технології

Кемпбелл нагадав, що нещодавній візит Путіна до КНДР став для російського правителя першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.

Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати.

Заступник голови Держдепу США зазначив, що в останні місяці відбулось "кардинальне зростання рівня" відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала "суттєву кількість" північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає взамін. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї.

Водночас на думку дипломата, Китай "певною мірою схвильований" посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю.

Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями.

Диктатори РФ та КНДР підписали угоду

Минулого тижня нелегітимний президент РФ Володимир Путін і диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

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