Росія могла отримати від КНДР вже понад 1,5 млн боєприпасів
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Росія могла отримати від КНДР вже понад 1,5 млн боєприпасів

Кім Чен Ин та Володимир Путін
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Джерело:  The Washington Post

За інформацією журналістів WP, КНДР протягом останніх 6 місяців могла передати Росії 1,6 млн артилерійських боєприпасів. 

Головні тези:

  • Протягом останніх 6 місяців КНДР передала Росії понад 1,5 млн артилерійських боєприпасів, які використовуються у злочинній війні на території України.
  • Техніка та зброя, яку КНДР може передати Росії, включає радянські танки, велику кількість бронетехніки та ствольну артилерію.
  • Армія Північної Кореї робить акцент на кількості виробленої техніки, не завжди дотримуючись високих стандартів якості та надійності.
  • У КНДР активно модернізують радянські танки Т-62, перевершуючи за технологіями російських інженерів.
  • Постачання мінометів та вибухівки від КНДР допомагає Росії у веденні війни та може стати серйозною загрозою для міжнародної безпеки.

Що відомо про обсяги військової допомоги КНДР Росії

За інформацією видання із посиланням на дані некомерційної організації з питань глобальної безпеки C4ADS, з серпня 2023 року по січень 2024 року з КНДР до Росії надійшло більше 74 тис метричних тонн вибухівки.

Вантажі переправлялись з двох портів на Далекому Сході Росії до 16 об'єктів, у більшості, розташованих вздовж західних кордонів поряд із Україною.

Зазначається, що визначена вага еквівалентна 1,6 млн артилерійських боєприпасів саме того типу, який окупаційна армія РФ використовує у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Аналітики C4ADS підкреслюють, що на об’єктах, до яких прибули вантажі з КНДР, їхній вміст зазначався як боєприпаси, хоча у документах вказано, що це вибухові речовини.

За інформацією журналістів видання, через стрімке вичерпання власних артснарядів Росія змушена покладатись на союзників, тоді як КНДР в умовах ізоляції зацікавлена у зароблянні грошей.

Договір "всеосяжне партнерство" між російським та північнокорейським диктаторами дає формальні підстави для постачань боєприпасів із КНДР в Росію.

Видання додає, що Кім Чен Ин забезпечує найсильнішу підтримку Володимиру Путіну серед всіх світових лідерів.

Яку ще зброю КНДР може передати Росії

За інформацією військового аналітика Олександра Коваленка у коментарі Oboz.ua, ВПК Північної Кореї випускає продукцію, виробництво якої засноване на зразках старої радянської техніки.

Акцент робиться не на якість, а саме на кількість.

Складається враження, що продукція КНДР взагалі не проходить етап технічного контролю, і при її створенні не дотримуються технологічних процесів, що забезпечують якість і надійність. Але цієї продукції багато, - наголошує аналітик.

Коваленко підкреслив, що на озброєнні армії КНДР перебуває близько 2 тис радянських танків Т-54/55.

Крім того армія Північної Кореї також має більше 2 тис танків Т-62 різних модифікацій.

В КНДР процес будування танків, як підкреслює аналітик, представляє собою численні модернізацїі та модифікації радянських танків Т-62.

У цьом процесі, як зазначив Коваленко, інженери та техніки КНДР значно випередили росіян.

Наприклад, танки версії М-2020, які отримали забашенне розміщення БК і вишибні панелі.

Крім того, вежа прикрита комплексом активного захисту, який точно захищає від пострілів РПГ-7.

Коваленко також зазначив, що армія КНДР має на озброєнні до 3,5 тис ББМ колісного і гусеничного типу.

Переважно вони створювалися на базі БТР-60 і БТР-80, а також МТ-ЛБ.

При цьому саме з ББМ у російських окупаційних військ зараз найгостріший дефіцит.

У КНДР велика лінійка ствольної артилерії калібрів 152-мм і 122-мм, яких зараз гостро потребують росіяни, 122-мм РСЗВ - аналоги БМ-21 "Град" і більш ніж 10 тис. мінометів калібрів 120-мм, 82-мм тощо.

Але найбільше Росія отримає саме мінометів, які, за словами Коваленка, для підтримки штурмових груп, а також для протидії штурмам формату "м'ясна хвиля" просто незамінні.

Це буде дуже великою проблемою для нас, якщо РОВ будуть посилені цим інструментарієм. А вони будуть, оскільки в переданих Росії від КНДР партіях міни для мінометів мали найбільшу складову - за найскромнішими підрахунками до двох мільйонів, - попереджає аналітик.

Також не виключено, що Росія може попросити 107-мм реактивний міномет Type-63, яких у КНДР, тільки за відкритими даними, щонайменше 4 тисячі.

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