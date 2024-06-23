За інформацією журналістів WP, КНДР протягом останніх 6 місяців могла передати Росії 1,6 млн артилерійських боєприпасів.
Головні тези:
- Протягом останніх 6 місяців КНДР передала Росії понад 1,5 млн артилерійських боєприпасів, які використовуються у злочинній війні на території України.
- Техніка та зброя, яку КНДР може передати Росії, включає радянські танки, велику кількість бронетехніки та ствольну артилерію.
- Армія Північної Кореї робить акцент на кількості виробленої техніки, не завжди дотримуючись високих стандартів якості та надійності.
- У КНДР активно модернізують радянські танки Т-62, перевершуючи за технологіями російських інженерів.
- Постачання мінометів та вибухівки від КНДР допомагає Росії у веденні війни та може стати серйозною загрозою для міжнародної безпеки.
Що відомо про обсяги військової допомоги КНДР Росії
За інформацією видання із посиланням на дані некомерційної організації з питань глобальної безпеки C4ADS, з серпня 2023 року по січень 2024 року з КНДР до Росії надійшло більше 74 тис метричних тонн вибухівки.
Вантажі переправлялись з двох портів на Далекому Сході Росії до 16 об'єктів, у більшості, розташованих вздовж західних кордонів поряд із Україною.
Зазначається, що визначена вага еквівалентна 1,6 млн артилерійських боєприпасів саме того типу, який окупаційна армія РФ використовує у розв’язаній Кремлем злочинній війні.
Аналітики C4ADS підкреслюють, що на об’єктах, до яких прибули вантажі з КНДР, їхній вміст зазначався як боєприпаси, хоча у документах вказано, що це вибухові речовини.
За інформацією журналістів видання, через стрімке вичерпання власних артснарядів Росія змушена покладатись на союзників, тоді як КНДР в умовах ізоляції зацікавлена у зароблянні грошей.
Договір "всеосяжне партнерство" між російським та північнокорейським диктаторами дає формальні підстави для постачань боєприпасів із КНДР в Росію.
Видання додає, що Кім Чен Ин забезпечує найсильнішу підтримку Володимиру Путіну серед всіх світових лідерів.
Яку ще зброю КНДР може передати Росії
За інформацією військового аналітика Олександра Коваленка у коментарі Oboz.ua, ВПК Північної Кореї випускає продукцію, виробництво якої засноване на зразках старої радянської техніки.
Акцент робиться не на якість, а саме на кількість.
Коваленко підкреслив, що на озброєнні армії КНДР перебуває близько 2 тис радянських танків Т-54/55.
Крім того армія Північної Кореї також має більше 2 тис танків Т-62 різних модифікацій.
В КНДР процес будування танків, як підкреслює аналітик, представляє собою численні модернізацїі та модифікації радянських танків Т-62.
У цьом процесі, як зазначив Коваленко, інженери та техніки КНДР значно випередили росіян.
Наприклад, танки версії М-2020, які отримали забашенне розміщення БК і вишибні панелі.
Крім того, вежа прикрита комплексом активного захисту, який точно захищає від пострілів РПГ-7.
Коваленко також зазначив, що армія КНДР має на озброєнні до 3,5 тис ББМ колісного і гусеничного типу.
Переважно вони створювалися на базі БТР-60 і БТР-80, а також МТ-ЛБ.
При цьому саме з ББМ у російських окупаційних військ зараз найгостріший дефіцит.
У КНДР велика лінійка ствольної артилерії калібрів 152-мм і 122-мм, яких зараз гостро потребують росіяни, 122-мм РСЗВ - аналоги БМ-21 "Град" і більш ніж 10 тис. мінометів калібрів 120-мм, 82-мм тощо.
Але найбільше Росія отримає саме мінометів, які, за словами Коваленка, для підтримки штурмових груп, а також для протидії штурмам формату "м'ясна хвиля" просто незамінні.
Також не виключено, що Росія може попросити 107-мм реактивний міномет Type-63, яких у КНДР, тільки за відкритими даними, щонайменше 4 тисячі.
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