Что известно об объемах военной помощи КНДР России

По информации издания со ссылкой на данные некоммерческой организации по вопросам глобальной безопасности C4ADS, с августа 2023 по январь 2024 из КНДР в Россию поступило более 74 тыс метрических тонн взрывчатки.

Грузы переправлялись из двух портов на Дальнем Востоке России в 16 объектов, в большинстве, расположенных вдоль западных границ рядом с Украиной.

Отмечается, что определенный вес эквивалентен 1,6 млн артиллерийских боеприпасов именно того типа, который оккупационная армия РФ использует в развязанной Кремлем преступной войне.

Аналитики C4ADS подчеркивают, что на объектах, к которым прибыли грузы из КНДР, их содержание указывалось как боеприпасы, хотя в документах указано, что это взрывчатые вещества.

По информации журналистов издания, из-за стремительного исчерпания собственных артснарядов Россия вынуждена полагаться на союзников, тогда как КНДР в условиях изоляции заинтересована в зарабатывании денег.

Договор "всеобъемлющее партнерство" между российским и северокорейским диктаторами дает формальные основания для поставок боеприпасов из КНДР в Россию.

Издание добавляет, что Ким Чен Ын обеспечивает сильнейшую поддержку Владимиру Путину среди всех мировых лидеров.

Какое еще оружие КНДР может передать России

По информации военного аналитика Александра Коваленко, в комментарии Oboz.ua, ВПК Северной Кореи выпускает продукцию, производство которой основано на образцах старой советской техники.

Акцент делается не на качество, а именно на количество.

Создается впечатление, что продукция КНДР вообще не проходит этап технического контроля, и при ее создании не придерживаются технологических процессов, обеспечивающих качество и надежность. Но этой продукции много, – отмечает аналитик. Поделиться

Коваленко подчеркнул, что на вооружении армии КНДР находится около 2 тыс. советских танков Т-54/55.

Кроме того армия Северной Кореи также имеет более 2 тыс. танков Т-62 различных модификаций.

В КНДР процесс строительства танков, как подчеркивает аналитик, представляет собой многочисленные модернизации и модификации советских танков Т-62.

В этом процессе, по словам Коваленко, инженеры и техники КНДР значительно опередили россиян.

К примеру, танки версии М-2020, получившие желательное размещение БК и вышибные панели.

Кроме того, башня прикрыта комплексом активной защиты, точно защищающей от выстрелов РПГ-7.

Коваленко также отметил, что армия КНДР имеет на вооружении до 3,5 тыс. ББМ колесного и гусеничного типа.

В основном они создавались на базе БТР-60 и БТР-80, а также МТ-ЛБ.

При этом именно из ББМ у российских оккупационных войск сейчас острейший дефицит.

В КНДР большая линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются россияне, 122-мм РСЗО - аналоги БМ-21 "Град" и более 10 тыс. минометов калибров 120-мм, 82-

Но больше Россия получит именно минометов, которые, по словам Коваленко, для поддержки штурмовых групп, а также для противодействия штурмам формата "мясная волна" просто незаменимы.

Это будет очень большой проблемой для нас, если РОВ будут усугублены этим инструментарием. А они будут, поскольку в переданных России от КНДР партиях мины для минометов имели самую большую составляющую – по самым скромным подсчетам до двух миллионов, – предупреждает аналитик. Поделиться

Также не исключено, что Россия может попросить 107-мм реактивный миномет Type-63, которых у КНДР, только по открытым данным, по меньшей мере, 4 тысячи.