По информации журналистов WP, КНДР за последние 6 месяцев могла передать России 1,6 млн артиллерийских боеприпасов.
Главные тезисы
- По данным C4ADS, за последние 6 месяцев КНДР передала России более 1,5 млн артиллерийских боеприпасов, используемых в преступной войне против Украины.
- Благодаря поставкам от КНДР, Россия получает взрывчатку и минометы, что усугубляет конфликтное состояние региона и создает угрозу для международной безопасности.
- Армия Северной Кореи сосредотачивается на количественном производстве техники, не всегда соблюдая стандарты качества, что может привести к серьезным последствиям.
- Соглашение между Россией и КНДР дает формальные основания для поставок оружия, подчеркивая желание диктаторов зарабатывать деньги и поддерживать друг друга в международной арене.
- КНДР может передать России различные виды техники, включая советские танки и ствольную артиллерию, что может ослабить международную стабильность и спровоцировать дополнительные конфликты.
Что известно об объемах военной помощи КНДР России
По информации издания со ссылкой на данные некоммерческой организации по вопросам глобальной безопасности C4ADS, с августа 2023 по январь 2024 из КНДР в Россию поступило более 74 тыс метрических тонн взрывчатки.
Грузы переправлялись из двух портов на Дальнем Востоке России в 16 объектов, в большинстве, расположенных вдоль западных границ рядом с Украиной.
Отмечается, что определенный вес эквивалентен 1,6 млн артиллерийских боеприпасов именно того типа, который оккупационная армия РФ использует в развязанной Кремлем преступной войне.
Аналитики C4ADS подчеркивают, что на объектах, к которым прибыли грузы из КНДР, их содержание указывалось как боеприпасы, хотя в документах указано, что это взрывчатые вещества.
По информации журналистов издания, из-за стремительного исчерпания собственных артснарядов Россия вынуждена полагаться на союзников, тогда как КНДР в условиях изоляции заинтересована в зарабатывании денег.
Договор "всеобъемлющее партнерство" между российским и северокорейским диктаторами дает формальные основания для поставок боеприпасов из КНДР в Россию.
Издание добавляет, что Ким Чен Ын обеспечивает сильнейшую поддержку Владимиру Путину среди всех мировых лидеров.
Какое еще оружие КНДР может передать России
По информации военного аналитика Александра Коваленко, в комментарии Oboz.ua, ВПК Северной Кореи выпускает продукцию, производство которой основано на образцах старой советской техники.
Акцент делается не на качество, а именно на количество.
Коваленко подчеркнул, что на вооружении армии КНДР находится около 2 тыс. советских танков Т-54/55.
Кроме того армия Северной Кореи также имеет более 2 тыс. танков Т-62 различных модификаций.
В КНДР процесс строительства танков, как подчеркивает аналитик, представляет собой многочисленные модернизации и модификации советских танков Т-62.
В этом процессе, по словам Коваленко, инженеры и техники КНДР значительно опередили россиян.
К примеру, танки версии М-2020, получившие желательное размещение БК и вышибные панели.
Кроме того, башня прикрыта комплексом активной защиты, точно защищающей от выстрелов РПГ-7.
Коваленко также отметил, что армия КНДР имеет на вооружении до 3,5 тыс. ББМ колесного и гусеничного типа.
В основном они создавались на базе БТР-60 и БТР-80, а также МТ-ЛБ.
При этом именно из ББМ у российских оккупационных войск сейчас острейший дефицит.
В КНДР большая линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются россияне, 122-мм РСЗО - аналоги БМ-21 "Град" и более 10 тыс. минометов калибров 120-мм, 82-
Но больше Россия получит именно минометов, которые, по словам Коваленко, для поддержки штурмовых групп, а также для противодействия штурмам формата "мясная волна" просто незаменимы.
Также не исключено, что Россия может попросить 107-мм реактивный миномет Type-63, которых у КНДР, только по открытым данным, по меньшей мере, 4 тысячи.
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