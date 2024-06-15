Россия активно распространяла дезинформацию в соцсетях накануне Саммита мира
Категория
Украина
Дата публикации

Россия активно распространяла дезинформацию в соцсетях накануне Саммита мира

Фейковые новости
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Источник:  online.ua

В ночь накануне Глобального саммита мира кремлевские боты опубликовали в соцсетях около 120 тыс. фейковых сообщений якобы от известных звезд, среди которых Дженнифер Энистон, Скарлетт Йогансон, Алена Делона и других.

Главные тезисы

  • Кремлевские боты распространяли около 120 тыс. фейковых сообщений от известных звезд перед Глобальным саммитом мира.
  • Дезинформация включала нарративы о якобы крахе Украины и ЕС, направленные на поддержку российской пропаганды.
  • Фейковые высказывания были приписаны мировым знаменитостям, таким как Дженнифер Энистон, Скарлетт Йогансон, Алена Делона и другим.
  • Боты сети "Двойник" публиковали фейковые цитаты на нескольких языках для максимального охвата аудитории, собрав более 500 тыс. просмотров.
  • Распространение дезинформации имело целью засорить соцсети и повлиять на мнение общественности в преддверии международного мероприятия.

Как Россия распространяла дезинформацию в соцсетях накануне Саммита мира

Отмечается, что кремлевская дезинформация распространяла нарративы о якобы "крахе Украины и ЕС".

Подчеркивается, что с вечера пятницы сапоги сети "Двойник" - одной из самых крупных кремлевских сетей по распространению фейков, начали активно поститься картинки и фейковые цитаты известных людей.

В частности, в соцсети X были опубликованы 50 картинок с фейковыми высказываниями.

Остальные аккаунты кремлевской сети ботов переопубликовали их более 120 тыс раз.

Эти посты собрали более 500 тыс. просмотров. Для публикации фейковых цитат было задействовано 62% ботов, обычно занимающихся распространением картинок и видео в рамках "Двойника".

Как кремлевские боты распространяли фейки от имени мировых знаменитостей

Картинки с цитатами боты публиковали на английском, французском, немецком и польском языках. Фейковые высказывания приписывали известным людям, в частности актерам Эштону Катчеру, Дженнифер Энистон, Скарлетт Йогансон, Анджелине Джоли, Алену Делону, режиссеру Люку Бессону, певцу Элтону Джону, футболисту Лионелю Месси, - подчеркивается в материале издания.

При этом значительная часть фейковых цитат содержит призывы отказаться от поддержки Украины.

Мы обеднели, пора забыть об Украине, говорится в фейковой цитате от якобы Дженнифер Энистон.

А фейковый Элтон Джон в своем высказывании объединяет темы Украины и ЕС.

Мы попали в украинскую ловушку. Сейчас ЕС рушится, - говорится в фейковом сообщении.

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