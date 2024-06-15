В ночь накануне Глобального саммита мира кремлевские боты опубликовали в соцсетях около 120 тыс. фейковых сообщений якобы от известных звезд, среди которых Дженнифер Энистон, Скарлетт Йогансон, Алена Делона и других.
Главные тезисы
- Кремлевские боты распространяли около 120 тыс. фейковых сообщений от известных звезд перед Глобальным саммитом мира.
- Дезинформация включала нарративы о якобы крахе Украины и ЕС, направленные на поддержку российской пропаганды.
- Фейковые высказывания были приписаны мировым знаменитостям, таким как Дженнифер Энистон, Скарлетт Йогансон, Алена Делона и другим.
- Боты сети "Двойник" публиковали фейковые цитаты на нескольких языках для максимального охвата аудитории, собрав более 500 тыс. просмотров.
- Распространение дезинформации имело целью засорить соцсети и повлиять на мнение общественности в преддверии международного мероприятия.
Как Россия распространяла дезинформацию в соцсетях накануне Саммита мира
Отмечается, что кремлевская дезинформация распространяла нарративы о якобы "крахе Украины и ЕС".
Подчеркивается, что с вечера пятницы сапоги сети "Двойник" - одной из самых крупных кремлевских сетей по распространению фейков, начали активно поститься картинки и фейковые цитаты известных людей.
В частности, в соцсети X были опубликованы 50 картинок с фейковыми высказываниями.
Остальные аккаунты кремлевской сети ботов переопубликовали их более 120 тыс раз.
Эти посты собрали более 500 тыс. просмотров. Для публикации фейковых цитат было задействовано 62% ботов, обычно занимающихся распространением картинок и видео в рамках "Двойника".
Как кремлевские боты распространяли фейки от имени мировых знаменитостей
При этом значительная часть фейковых цитат содержит призывы отказаться от поддержки Украины.
Мы обеднели, пора забыть об Украине, говорится в фейковой цитате от якобы Дженнифер Энистон.
А фейковый Элтон Джон в своем высказывании объединяет темы Украины и ЕС.
Мы попали в украинскую ловушку. Сейчас ЕС рушится, - говорится в фейковом сообщении.
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