Резерв+. В Минобороны опровергли фейки о приложении

Мобильное приложение "Резерв+" работает более трех недель, а в сети уже появился ряд мифов и слухов о приложении.
Главные тезисы
- Мифы о несуществующем правовом статусе приложения Резерв+ опровергнуты: его функционирование регулируется законодательством.
- Приложение подтягивает данные из реестра 'Оберег', возможные ошибки в информации объясняются человеческим фактором.
- В Минобороны опровергли утечку данных военнообязанных, подчеркнув важность защищенных каналов доступа к реестру.
- Разработка приложения Резерв+ не использовала бюджетные средства, а была осуществлена благодаря пожертвованиям.
- Обновление данных в Резерв+ моментально отражается в реестре 'Оберег', а с июня будет доступен электронный военно-учетный документ для проверки через QR-код.
Какие мифы распространяют о приложении Резерв+
Миф 1. "Резерв+" не имеет правового статуса, он не упоминается в законодательстве.
Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, функционирование мобильного приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 года и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному военнообязанному кабинету.
Миф 2. "Резерв+" некорректно работает, потому что отображает неверные данные.
Черногоренко отметила, что приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором могут быть ошибки в результате человеческого фактора. Минобороны планирует упустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении
Благодаря применению была обнаружена проблема в "безосновательном" розыске было 710 тысяч граждан. Граждане получили email и push-сообщение о том, что в приложении отображается обновленный статус.
Миф 3. Скрины с утечкой военнообязанных данных уже в сети.
Миф 4. Применение создано на бюджетные средства.
Черногоренко напомнила, что создание "Резерв+" не финансировалось из бюджетных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации.
Миф 5. Граждане не смогут доказать, что обновили данные в "Резерв+".
После обновления информация сразу попадает в реестр "Оберег".
С 18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, действие которого можно будет проверять через QR-код. Для этого ТЦК или полиции не нужны считыватели, проверить подлинность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении.
Что известно о приложении "Резерв+"
17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.
Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.
Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-