Резерв+. В Минобороны опровергли фейки о приложении
Категория
Украина
Дата публикации

Резерв+. В Минобороны опровергли фейки о приложении

Минобороны Украины
всу
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Мобильное приложение "Резерв+" работает более трех недель, а в сети уже появился ряд мифов и слухов о приложении.

Главные тезисы

  • Мифы о несуществующем правовом статусе приложения Резерв+ опровергнуты: его функционирование регулируется законодательством.
  • Приложение подтягивает данные из реестра 'Оберег', возможные ошибки в информации объясняются человеческим фактором.
  • В Минобороны опровергли утечку данных военнообязанных, подчеркнув важность защищенных каналов доступа к реестру.
  • Разработка приложения Резерв+ не использовала бюджетные средства, а была осуществлена благодаря пожертвованиям.
  • Обновление данных в Резерв+ моментально отражается в реестре 'Оберег', а с июня будет доступен электронный военно-учетный документ для проверки через QR-код.

Какие мифы распространяют о приложении Резерв+

Миф 1. "Резерв+" не имеет правового статуса, он не упоминается в законодательстве.

Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, функционирование мобильного приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 года и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному военнообязанному кабинету.

Миф 2. "Резерв+" некорректно работает, потому что отображает неверные данные.

Черногоренко отметила, что приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором могут быть ошибки в результате человеческого фактора. Минобороны планирует упустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении

Благодаря применению была обнаружена проблема в "безосновательном" розыске было 710 тысяч граждан. Граждане получили email и push-сообщение о том, что в приложении отображается обновленный статус.

Миф 3. Скрины с утечкой военнообязанных данных уже в сети.

В Минобороны опровергают информацию о сливе данных военнообязанных и назвали это враждебной ИПСО. Отмечается, что в реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных. Это реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Доступ к нему невозможно получить через Интернет, только через защищенные каналы.

Миф 4. Применение создано на бюджетные средства.

Черногоренко напомнила, что создание "Резерв+" не финансировалось из бюджетных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации.

Миф 5. Граждане не смогут доказать, что обновили данные в "Резерв+".

После обновления информация сразу попадает в реестр "Оберег".

С 18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, действие которого можно будет проверять через QR-код. Для этого ТЦК или полиции не нужны считыватели, проверить подлинность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении.

Что известно о приложении "Резерв+"

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

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