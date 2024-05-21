Украинских военных призвали не устанавливать "Резерв+" — объяснение Минобороны

Очень многие военнослужащие решили, что это их тоже касается. Некоторые командиры батальонов, даже до нас доходила информация, приказывали: "Да, все установите себе "Резерв+". И были определенные проблемы из-за этого. Но на самом деле для военнослужащих скоро запустится приложение "Армия+" , где будут все опции, которые нужны уже действующим военнослужащим, — объяснил спикер Лазуткин.