Украинских военных призвали не устанавливать "Резерв+" — объяснение Минобороны

Действующим военнослужащим не нужно устанавливать "Резерв+". Для них скоро запустят альтернативное приложение.
В Минобороны призвали военных не устанавливать "Резерв+"
Как пояснил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, установка военнослужащими "Резерв+" привела к перегрузке системы.
Что известно о приложении "Резерв+"
17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.
Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.
Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.
В настоящее время около полумиллиона военнообязанных уже эти данные обновили. Из них 415 тысяч сделали это через приложение "Резерв+".
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