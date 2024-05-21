Украинских военных призвали не устанавливать "Резерв+" — объяснение Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Украинских военных призвали не устанавливать "Резерв+" — объяснение Минобороны

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Источник:  NV

Действующим военнослужащим не нужно устанавливать "Резерв+". Для них скоро запустят альтернативное приложение.

В Минобороны призвали военных не устанавливать "Резерв+"

Как пояснил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, установка военнослужащими "Резерв+" привела к перегрузке системы.

Очень многие военнослужащие решили, что это их тоже касается. Некоторые командиры батальонов, даже до нас доходила информация, приказывали: "Да, все установите себе "Резерв+". И были определенные проблемы из-за этого. Но на самом деле для военнослужащих скоро запустится приложение "Армия+" , где будут все опции, которые нужны уже действующим военнослужащим, — объяснил спикер Лазуткин.

Что известно о приложении "Резерв+"

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

В настоящее время около полумиллиона военнообязанных уже эти данные обновили. Из них 415 тысяч сделали это через приложение "Резерв+".

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