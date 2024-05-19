В Минобороны объяснили, почему не работал "Резерв+"

В Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все мужчины призывного возраста должны обновить свои данные. В частности, это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+".
Полноценная версия приложения "Резерв+" появится в июне
Как рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, накануне возникли проблемы с этим приложением. Это связано с тем, что одновременно услугой пытались воспользоваться более 700 тысяч человек.
Также стало известно, что более 150 тысяч граждан уже успешно авторизировались в приложении "Резерв+" и еще сотни тысяч запросов - в очереди.
Приложение «Резерв+» защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.
Что известно о приложении "Резерв+"
17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.
Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.
В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:
Онлайн - через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет –ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
Объясняется, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберег". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберег" относительно себя.
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