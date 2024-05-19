В Минобороны объяснили, почему не работал "Резерв+"

В Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все мужчины призывного возраста должны обновить свои данные. В частности, это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+".

Полноценная версия приложения "Резерв+" появится в июне

Как рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, накануне возникли проблемы с этим приложением. Это связано с тем, что одновременно услугой пытались воспользоваться более 700 тысяч человек.

Многие скачали это приложение, многие авторизировались, обновили свои данные. Был момент, когда сервер был перегружен. Более 700 тысяч человек пытались одновременно войти. Это был незначительный системный сбой, но не надо забывать, что полноценная версия этого приложения появится в середине июня, добавил он. Дмитрий Лазуткин Спикер Министерства обороны

Также стало известно, что более 150 тысяч граждан уже успешно авторизировались в приложении "Резерв+" и еще сотни тысяч запросов - в очереди.

Приложение «Резерв+» защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

Что известно о приложении "Резерв+"

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн - через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет –ред.). Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.